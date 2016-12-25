Сотрудница полиции украла у подозреваемой три тысячи рублей

Преступление выявили сыщики из Управления собственной безопасности ГУ МВД по свердловской области.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
В Свердловской области бывший старший следователь следственного отдела МО МВД России «Невъянский» майор юстиции Оксана Иванова обвиняется по статьям «злоупотребление должностными полномочиями», «кража, в том числе совершенная с причинением значительного ущерба» и «мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения».
Сейчас материалы уголовного дела направлены в Невьянский городской суд для рассмотрения дела по существу.
Чужие деньги в размере 3-х тысяч рублей решила присвоить себе
По версии следствия, экс-сотрудница полиции в апреле 2016 года возбудила уголовное дело о краже в размере семи тысяч рублей. Следователь во время выемки изъяла у подозреваемой 3 тысячи рублей, приобщенные к вещественным доказательствам по делу, которые позже присвоила себе. Также была составлена поддельная расписка о передаче денег потерпевшей и подделана ее подпись.
Кошелек с 19 тысячами рублей и банковскими картами
Но это не последнее преступление Ивановой. 17 апреля 2016 года, она приступила к расследованию дела о сбыте наркотиков. Тогда у подозреваемого был изъят кошелек с 19 тысячами рублей и банковскими картами. Когда правонарушитель был заключен под стражу, женщина также забрала чужое имущество.
В мае следователь узнала у обвиняемого пин-коды карт, для того чтобы сообщить их его жене. Но вот только деньги в размере 19 тысяч рублей и еще 29 500 рублей , которые были сняты с карт, оставила себе. Процессуальные документы об изъятии денег и банковских карт Иванова уничтожила.
— Преступление выявили сыщики из управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области. На тот момент, женщина была уже уволена из органов внутренних дел, — сообщил официальный представитель ГУ МВД Валерий Горелых.
- Известно, что за совершенные преступления, а именно за кражу экс-следователю грозит до 4-х лет лишения свободы, а также за мошенничество до шести лет тюрьмы.
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