Предновогодняя неделя в Екатеринбурге будет теплой

В новогоднюю ночь можно будет гулять без риска обморожения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Умеренно морозная погода будет стоять на неделе с 26 декабря по 1 января. Такие выводы можно сделать из прогнозов Гидрометеоцентра и Гисметео сегодня, 26 декабря.

Переменная облачность, преимущественно без осадков

Самым морозным днем недели будет понедельник. Температура воздуха сегодня составит -10 градусов днем, -15 ночью. В дальнейшие дни морозы ослабнут, и к следующему понедельнику температура воздуха приблизится практически к нулевой отметке.

Южный ветер

Ветер всю неделю будет дуть южного или юго-западного направления, 1-3 метра в секунду. Вероятность осадков небольшая. Может идти редкий снежок, но глобальных снегопадов не ожидается.

Напомним, текущий декабрь стал самым холодным с 2002 года. Такие холодные декабри случаются на Урале раз в 15 лет.

Ранее НАША писала, как готовиться и как встречать Год петуха.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!