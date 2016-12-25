Нашли более 1 000 нарушений: свердловский Роспотребнадзор проверил «Евросеть» и остался недоволен

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
Специалисты Роспотребнадзора проверили 48 салонов связи ООО «Евросеть-Ритейл», расположенных в Свердловской области, и выявили более 1 000 нарушений, сообщили НАШЕЙ сегодня, 26 декабря, в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки выяснилось, что в салонах связи продавали товары без маркировки и информации, предусмотренной законом. Продавцы вводили покупателей в заблуждение по качеству товаров, включали в договор ущемляющие покупателей условия, а также не соблюдали экологические и санитарно-эпидемиологические требования при работе с отходами. Вдобавок возле салонов связи курили, что делать запрещено. Во время проверки продавцы отказывались предоставить образцы продукции и документы.
- Пои результатам проверки сотрудники Роспотребнадзора возбудили десятки дел об административном правонарушении.
- За то, что ООО «Евросеть-Ритейл» в положенный срок не разработала программу по устранению нарушений, Арбитражный суд Свердловской области наложил на организацию административный штраф в размере 150 тысяч рублей.
- Сумма дополнительных административных штрафов, наложенных Роспотребнадзором и судами, составила более 700 тысяч рублей. Из оборота компании изъяли планшеты, абонентские радиостанции, смартфоны, мобильные телефоны, гарнитуры, игровые системы, зарядные устройства, чехлы и игрушки.
- Сейчас работа ООО «Евросеть-Ритейл» находится на контроле Первоуральского отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.