Нашли более 1 000 нарушений: свердловский Роспотребнадзор проверил «Евросеть» и остался недоволен

У компании изъяли огромное количество продукции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Специалисты Роспотребнадзора проверили 48 салонов связи ООО «Евросеть-Ритейл», расположенных в Свердловской области, и выявили более 1 000 нарушений, сообщили НАШЕЙ сегодня, 26 декабря, в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что в салонах связи продавали товары без маркировки и информации, предусмотренной законом. Продавцы вводили покупателей в заблуждение по качеству товаров, включали в договор ущемляющие покупателей условия, а также не соблюдали экологические и санитарно-эпидемиологические требования при работе с отходами. Вдобавок возле салонов связи курили, что делать запрещено. Во время проверки продавцы отказывались предоставить образцы продукции и документы.