Траурные свечи зажглись на фасаде Ельцин Центра

Президентский центр Ельцина присоединился к Всероссийскому дню траура.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Огромные горящие свечи появились на фасаде Ельцин Центра в знак скорби по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем. Фотографии световой инсталляции выложил Ельцин Центр на своей странице в Инстаграме.

Фото опубликовано Президентский центр Б. Ельцина (@yeltsincenter) Дек 10 2016 в 3:31 PST

Накануне в Сочи потерпел крушение Ту-154 с военными, артистами, представителями благотворительных организаций и журналистами на борту. По предварительным данным, никто не выжил. В районе падения самолета ведутся поисковые работы. Причины трагедии выясняются.

Ельцин Центр сегодня... Фото опубликовано Президентский центр Б. Ельцина (@yeltsincenter) Дек 25 2016 в 10:18 PST

26 декабря, в России был объявлен общенациональным днем траура. Соболезнования семьям погибших выразили президент Владимир Путин, председатель правительства Дмитрий Медведев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Фото опубликовано Президентский центр Б. Ельцина (@yeltsincenter) Дек 25 2016 в 3:30 PST

На своей странице Ельцин Центр выразил соболезнование семьям погибших в авиакатастрофе.

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