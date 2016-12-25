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Уральский художник Слава ПТРК принял участие в международном проекте «Время идет только вперед!»

Уральский художник Слава ПТРК принял участие в международном проекте "Время идет только вперед!"
16+
Фото: Инстаграм/slavaptrk
Творческие люди из 14 стран посвятили свою акцию годовщине распада СССР.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Экс-екатеринбуржский, а с 2016 года – московский художник Слава ПТРК принял участие в масштабном международном проекте «Time go forward!» сегодня, 26 декабря. Об этом художник сделал запись на своей странице в Инстаграм.

«Время неумолимо - оно идет только вперед»

Сам Слава в своем статусе еще ставит адрес как Екатеринбург-Москва. Проект был посвящен 25-летию со дня официальной даты распада СССР: 26 декабря 1991 года Советский Союз как государство прекратил свое существование. Художники из разных стран мира в своих странах нарисовали циферблаты на стенах зданий, как символ неумолимого течения времени. Слава нарисовал московские куранты.

- Это изменило весь мир и стало одним из самых важных событий 20 века. Начался новый период в жизни 15 стран и миллионов людей. Сейчас многие думают, что можно отмотать историю назад и вернуть Советский Союз. Но вернуться в прошлое нельзя, независимо от того, хорошее это прошлое или плохое. Сегодня, спустя ровно 25 лет после этих событий, художники из 14 стран, бывших в составе СССР, объединились в рамках одного стрит-арт проекта, чтобы сказать - повернуть назад нельзя. Время необратимо. Время идет только вперед, - говорит художник.

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часы

время

  • Уличный художник Слава ПТРК из Екатеринбурга продвигает интерактивный стрит-арт и работает на улицах города в следующих техниках: трафарет, инсталляция, граффити с элементами скульптур, фотореализм, постер, фри-спрей. Никнейм Слава ПТРК состоит из двух частей — Слава (сократил настоящее имя Станислав). Когда рисовал граффити, то подписывался, как Патрик. Взял из этого имени только согласные буквы - Птрк. Так и получилось - Slava Ptrk (Слава Птрк).
  • В детстве закончил художественную школу в г. Шадринск Курганской области. В 2007г. приехал в Екатеринбург и поступил в на журфак УрГУ. В 2016 году переехал в Москву.

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Галина Исакова, 26.12.2016, 20:13
Тэги: Политика, Фото, Культура
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