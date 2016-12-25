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В Екатеринбурге 7-летний ребенок пострадал в ДТП

В Екатеринбурге 7-летний ребенок пострадал в ДТП
16+
Фото: 66.мвд.рф
От сильных травм ребенка спасло детское кресло.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

ГИБДД Екатеринбурга устанавливает обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний пассажир, сообщило ведомство накануне, 25 декабря.

В ДТП виноват водитель «Лады Приоры» 

В воскресенье, около 16 часов, в Екатеринбурге на улице Петра Кожемяко (поселок Светлореченский) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок. Водитель «Лады Приоры» начал движение от обочины и не убедился в безопасности маневра. В итоге машина столкнулась с другим автомобилем – «Ситроен».

В ДТП пострадал 7-летний мальчик, находившийся в отечественном автомобиле.

ребенок

Спасло детское кресло

Ребенок ехал в бустере на заднем пассажирском сидении, пристегнутый штатным ремнем безопасности. Несовершеннолетнего с травмами различных степеней тяжести доставили в детскую клиническую больницу № 9.

реьенок

  • По факту произошедшего органами внутренних дел будет проведена проверка, по итогам которой принято соответствующее процессуальное решение.
  • Согласно ПДД, дети до 12 лет должны ездить в машинах в специальных детских креслах, соответствующих весу и росту ребенка.
  • Наказание за создание помех другим участникам дорожного движения регламентируется п. 8.1 ПДД Российской Федерации.

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Галина Исакова, 26.12.2016, 10:32
Тэги: Дети, ГИБДД, Авто
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