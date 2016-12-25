В Екатеринбурге приготовили три тонны оливье для «Книги рекордов Гиннесса»

3 333 килограмма самого новогоднего салата приготовили в ТЦ «Мега».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016
В Екатеринбурге в торговом центре «Мега» 24 декабря приготовили три тонны оливье.
Организаторы масштабного кулинарного фестиваля, в рамках которого приготовили 3 333 килограмма салата, направили заявку в отдел экспертиз британской редакции «Книги рекордов Гиннесса». Главный редактор книги Алексей Свистунов зарегистрировал трехтонный оливье, изготовленный в Екатеринбурге, в категории Largest potato salad. Достижение уральских поваров является серьезной заявкой в книгу рекордов.
– Сегодня мы присутствовали на событии не только российского, но и всемирного масштаба. 3 333 кг – это, несомненно, мировой рекорд. Оливье является моим самым любимым салатом, и во всех странах мира я заказываю именно его. И оливье, который я только что попробовал, я бы с удовольствием поставил на свой новогодний стол. Есть рекорд! – поделился своими впечатлениями Алексей Свистунов.
Все ингредиенты готовились и нарезались вручную поварами аэропорта Кольцово – 60 специалистов трудились посменно в течение полутора суток. Приготовленный оливье смогли попробовать все желающие – раздача салата заняла три часа.
- Организаторы мероприятия ждут подтверждение заявки из «Книги рекордов Гиннесса» после Нового года.
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