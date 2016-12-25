В Екатеринбурге приготовили три тонны оливье для «Книги рекордов Гиннесса»

3 333 килограмма самого новогоднего салата приготовили в ТЦ «Мега».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

В Екатеринбурге в торговом центре «Мега» 24 декабря приготовили три тонны оливье.

– Сегодня мы присутствовали на событии не только российского, но и всемирного масштаба. 3 333 кг – это, несомненно, мировой рекорд. Оливье является моим самым любимым салатом, и во всех странах мира я заказываю именно его. И оливье, который я только что попробовал, я бы с удовольствием поставил на свой новогодний стол. Есть рекорд! – поделился своими впечатлениями Алексей Свистунов.