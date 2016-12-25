Быстро, удобно и без нервотрепки: госуслуги МВД стали доступнее для свердловчан

В областном управлении МВД подвели итоги оказания госуслуг жителям региона в 2016 году.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

Сотрудники центра информационных технологий, связи и защиты информации областного УМВД подсчитали, что 95 процентов свердловчан, обратившихся за госуслугами, оценили работу полиции положительно, сообщил официальный представитель регионального полицейского главка Валерий Горелых сегодня, 26 декабря.

Районные отделы МВД получили более четырех миллионов рублей в 2016 году

В 2016 году главное управление МВД по области провело большой объем работы, чтобы улучшить уровень комфортности для людей. Так, в 2016 году районные отделы получили более четырех миллионов рублей, на которые были построены 64 пандуса, приведены в надлежащий вид и адаптированы для маломобильных свердловчан санузлы на 30 объектах.

Кроме этого, были проведены другие регламентные и отделочные работы, благодаря которым помещения для оказания госуслуг стали соответствовать действующим нормам.

Госуслуги МВД стали доступнее

В скором времени в служебных помещениях гарнизона будут установлены информационные стенды, электрические звонки, мебель, кулеры, электрообогреватели и жалюзи. Уже поставлены две системы электронных очередей для отдела лицензионно-разрешиельной работы в Екатеринбурге.