Внимание! Мошенники ходят по квартирам в Екатеринбурге: жертв выбирают среди пенсионеров

Молодые люди ссылаются на материал «Нашей Газеты» и заставляют пожилых людей платить за смену полисов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 26.12.2016

В Екатеринбурге орудуют мошенники – неизвестные молодые люди ходят по квартирам пенсионеров и требуют оплатить обязательную замену страхового полиса, ссылаясь на «Нашу Газету» – якобы на ее страницах была опубликована информация об обязательной и платной замене полисов. Подобный случай произошел в городе сегодня, 26 декабря.

«Наша Газета» информирует, что не публиковала информации о платной замене полисов, все визитеры – мошенники, преследующие цель обмануть доверчивых пенсионеров. Будьте осторожны, не пускайте их в дом и не общайтесь с ними.