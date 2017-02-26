Екатеринбургские учителя предложили вернуть в школы гусиные перья и советские учебники

Педагоги обратились с этим предложением к президенту РФ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В Екатеринбурге учителя обратились к Владимиру Путину через Ассоциацию родительских комитетов с предложением вернуть в школы гусиные перья и советские учебники, сообщает Ura.ru 26 февраля.

Екатеринбурсгкие педагоги разработали проект «Русская классическая школа» - программу, которая предлагает возвращение в школы гусиных перьев, чтобы обучать детей красивому почерку, а также переиздание советских учебников и их возвращение в школьную программу, так как они, по мнению авторов проекта, проверены годами.

В обращении к Путину екатеринбургские педагоги отмечают, что традиционную образовательную систему пытаются возродить в Екатеринбурге уже 10 лет. Учителя разработали систему не только обучения, но и патриотического воспитания учеников, которая и получила название «Русская классическая школа».