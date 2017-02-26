Екатеринбург не смогут включить в реестр ЮНЕСКО из-за строительства храма-на-воде

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Екатеринбург в праздники на 23 февраля посетила историк и эксперт по промышленному наследию Грасия Дорель-Ферре, которая рассказала, что если храм-на-воде будет построен — столицу Урала не будут включать в реестр ЮНЕСКО. Интервью с экспертом опубликовал 27 февраля портал itsmysity.ru.

Историк и консультант ЮНЕСКО Грасия Дорель-Ферре приезжала в Екатеринбург в конце прошлой недели. На Урале она занималась консультированием процесса редевелопмента промышленных территорий в Нижнем Тагиле и в Златоусте.

Француженка отметила, что, конечно, город не может оставаться в коконе, но самое главное – сохранять репрезентативные ансамбли.

— Что-то можно снести, но перед этим тщательно задокументировать, чтобы с этим можно было проводить полноценную исследовательскую работу. Сейчас, например, мы сидим рядом с потрясающим зданием мельницы (на улице Челюскинцев). Его можно трансформировать в жилье с условием сохранения внешнего вида. По каждому объекту должно приниматься взвешенное решение, так как неправильный выбор ведет к потере идентичности, — рассказала эксперт ЮНЕСКО.

У нее спросили по поводу идеи строительства храма святой Екатерины в акватории городского пруда.