Екатеринбург не смогут включить в реестр ЮНЕСКО из-за строительства храма-на-воде

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017
— Что-то можно снести, но перед этим тщательно задокументировать, чтобы с этим можно было проводить полноценную исследовательскую работу. Сейчас, например, мы сидим рядом с потрясающим зданием мельницы (на улице Челюскинцев). Его можно трансформировать в жилье с условием сохранения внешнего вида. По каждому объекту должно приниматься взвешенное решение, так как неправильный выбор ведет к потере идентичности, — рассказала эксперт ЮНЕСКО.
— Противостоять такому действительно сложно. Конечно, мы можем согласиться – церковь в центре озера. Почему бы и нет. Но я повторюсь: какой город вы хотите видеть? Появление храма полностью перечеркнет пруд, плотину и их смысл. Я считаю, что Урал и его индустриальное наследие достойны включения в реестр ЮНЕСКО. Но если на пруду построят храм, то включение центра города в реестр станет невозможно. В него будет занесены Златоуст и Нижний Тагил, но уже не Екатеринбург. Имеет смысл обратиться в Международный конгресс TICCIH по сохранению индустриального наследия, — отметила Грасия Дорель-Ферре.