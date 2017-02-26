Из-за потепления в Екатеринбурге начал проваливаться асфальт

Водители уже жалуются на Малышева, Хохрякова, Первомайскую и Шаумяна.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В Екатеринбурге из-за резкого потепления на дорогах начал проваливаться асфальт, как сообщили 26 февраля автомобилисты в соцсетях.

— Из-за потепления грунт начал двигаться, и дороги буквально проседают под колесами проезжающих автомобилей, — пожаловались водители.

По словам горожан, всего за несколько дней тепла ушел вниз асфальт на пересечении улиц Софьи Ковалевской и Малышева. Особенно он просел вокруг канализационного люка. Екатеринбуржцы отметили, что такие же проблемы с асфальтом есть и на других перекрестках – улиц Фурманова и Шаумяна, Первомайской и Генеральской, а также на Восточной около Уральского оптико-механического завода.

— Поворот с Хохрякова на Ленина (в сторону площади 1905 года) ямища глубокая, цепанул бампером, порогом и возможно частями ходовки, но вроде обошлось, только краску содрало, — пожаловался Никита Якуничев в «Типичном Екатеринбурге».

Вообще ситуация с проседанием асфальта с приходом весны для Екатеринбурга уже становится стандартной: дороги «вымывает» из-за некачественного асфальта и движения грунта. Поэтому автомобилистам стоит быть вдвойне осторожнее.

Как написал «Новый День», уральские ученые не исключали возможность глобальных провалов грунта в Екатеринбурге. Есть даже специальная карта с опасными тектоническими зонами.

— В зоне опасности здание мэрии Екатеринбурга, гостиница Исеть, мост по улице Восточной, здание областного правительства, ДИВС, аквапарк, а также ряд жилых домов. Мы много раз обращались в администрацию с просьбой включать в план строительства разнообразных объектов и коммунальных сетей наши разработки, однако отклика не получаем до сих пор, — рассказал «Новому Дню» заведующий отделом геомеханики Института горного дела УрО РАН, доктор технических наук Анатолий Сашурин.