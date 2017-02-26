Из-за потепления в Екатеринбурге начал проваливаться асфальт

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017
— Из-за потепления грунт начал двигаться, и дороги буквально проседают под колесами проезжающих автомобилей, — пожаловались водители.
— Поворот с Хохрякова на Ленина (в сторону площади 1905 года) ямища глубокая, цепанул бампером, порогом и возможно частями ходовки, но вроде обошлось, только краску содрало, — пожаловался Никита Якуничев в «Типичном Екатеринбурге».
— В зоне опасности здание мэрии Екатеринбурга, гостиница Исеть, мост по улице Восточной, здание областного правительства, ДИВС, аквапарк, а также ряд жилых домов. Мы много раз обращались в администрацию с просьбой включать в план строительства разнообразных объектов и коммунальных сетей наши разработки, однако отклика не получаем до сих пор, — рассказал «Новому Дню» заведующий отделом геомеханики Института горного дела УрО РАН, доктор технических наук Анатолий Сашурин.
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