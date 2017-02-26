Из задымленной ГКБ №1 в Екатеринбурге срочно эвакуировали пациентов

Там произошло короткое замыкание электрощита.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Сотрудники ГКБ №1 в Екатеринбурге сегодня, 27 февраля, эвакуировали более 80 пациентов. Людей вывели из задымленного терапевтического отделения, расположенного на шестом этаже, до приезда пожарных, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

В ведомстве сообщили, что сегодня там на седьмом этаже произошло короткое замыкание электрощита. Горения не было.