Из задымленной ГКБ №1 в Екатеринбурге срочно эвакуировали пациентов

Там произошло короткое замыкание электрощита.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017
Сотрудники ГКБ №1 в Екатеринбурге сегодня, 27 февраля, эвакуировали более 80 пациентов. Людей вывели из задымленного терапевтического отделения, расположенного на шестом этаже, до приезда пожарных, сообщили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
В ведомстве сообщили, что сегодня там на седьмом этаже произошло короткое замыкание электрощита. Горения не было.
- Пожарные, приехавшие в ГКБ №1, проверили и проветрили помещения.
- Обстоятельства произошедшего выясняют пожарные дознаватели. Пострадавших нет.