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В Прощеное воскресенье митрополит Кирилл прочел проповедь о грязи в душе.

В Прощеное воскресенье митрополит Кирилл прочел проповедь о грязи в душе.
16+
Фото: e1.ru
Грязевую кашу на дорогах Владыка сравнил с внутренним состоянием человека перед постом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл затронул тему грязи в городе в своём пастырском послании в день Прощёного воскресенья, сообщает е1.ru 27 февраля. Как отметил Владыка, очистить душу помогут молитва, пост и посещение церкви. Также митрополит отметил необходимость прощать друг друга. Без этого по словам Владыки, воздержание от пищи будет не столь существенно.

– Наступает весна. И вы сегодня видели, что дороги наполнены всякой грязью. Но мы идём и смотрим на Божий храм. Это – жизнь. Мы живём в этом постоянном пребывании здесь и обращаем свой взор к Богу, приходим к нему и ощущаем здесь, в церкви, тепло, свет, радость и ту Божественную благодать, которая иногда снисходит на нашу грешную землю. Что будет, если эта погода, это состояние природы замрёт сегодня и останется на завтра, послезавтра, на месяц, на годы, и мы будем ходить по лужам, поднимать наши рясы и подрясники, бесконечно очищать обувь и одежду – всё время находиться в этом состоянии?! – сказал митрополит.

  • Ранее администрация города объявила конкурс на комплексное изучение грязи. На исследования планируется потратить 1.8 миллиона рублей.

 

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Наталья Ксенофонтова, 27.02.2017, 20:14
Тэги: Религия, Новости
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