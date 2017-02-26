Солнце, снегопады и легкий мороз по утрам: прогноз погоды на первую неделю весны в Екатеринбурге

Екатеринбуржцев ждет вполне комфортная погода.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В понедельник, 27 февраля, температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке минус 5-7 градусов. Утром и днем ожидаются небольшие снегопады, вечером осадки прекратятся, погода будет по-прежнему пасмурной. Ветер западный, до шести метров в секунду.

Вторник, 28 февраля. Последний день зимы будет по-зимнему снежным, но не по-зимнему теплым: днем потеплеет до минус 2 градусов, с утра и до вечера будут идти снегопады. Ветер ослабнет и сменится на южный.

Среда, 1 марта. Первый весенний день будет солнечным и ясным - такую . Первый весенний день будет солнечным и ясным - такую погоду синоптики обещают с утра и до самого вечера. Утром похолодает до минус 8 градусов, днем температура воздуха поднимется до минус 4 градусов. Ветер западный, 3 метра в секунду.

В четверг, 2 марта, по-прежнему будет сухо и солнечно днем, пасмурная погода ожидается только утром. Утром минус 7 градусов, днем потеплеет до минус 1. Ветер усилится до пяти метров в секунду.

Пятница, 3 марта. Днем и вечером малооблачно и довольно тепло - минус 2 градуса, утром будет чуть холоднее - минус 6 градусов. Осадков не ожидется, ветер юго-западный, силой 4-5 метров в секунду.

субботу, 4 марта, в Екатеринбург вернутся плюсовые температуры: днем потеплеет до плюс 2 градусов, вечером температура воздуха опустится до нуля градусов. Снегопадов и , в Екатеринбург вернутся плюсовые температуры: днем потеплеет до плюс 2 градусов, вечером температура воздуха опустится до нуля градусов. Снегопадов и дождей не будет, ветер по-прежнему сильный - до пяти метров в секунду.

Воскресенье, 5 марта. Ночью начнется снегопад, который прекратится утром и возобновится к полудню. Днем температура воздуха поднимется до плюс 1 градуса, утром - минус 1, вечером - ноль. Ветер западный, 3-4 метра в секунду.