Нетиевский отсудил у «Уральских пельменей» 300 тысяч рублей

Суд частично удовлетворил требование Нетиевского взыскать с коллектива судебные издержки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017
Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский отсудил у творческого коллектива 300 тысяч рублей судебных издержек, сообщает «Уралинформбюро» сегодня, 27 февраля.
Свердловский Арбитражный суд взыскал с «Уральских пельменей» в пользу Нетиевского 300 тысяч рублей в качестве компенсации судебных издержек бывшего директора коллектива, общая сумма которых составила более 700 тысяч рублей. Таким образом, суд удовлетворил иск Нетиевского лишь частично.
Конфликт между Сергеем Нетиевским и артистами длится около года - с тех пор, как команда сместила Нетиевского с должности директора. Сергей оспорил решение в суде и выиграл его, так как решение о его увольнении принималось без участия Нетиевского. После он по своему желанию ушел с поста директора «Уральских пельменей», однако на этом судебные тяжбы не прекратились.
- Следующим «яблоком раздора» стал товарный знак «Уральских пельменей», придуманный артистами. Его графическое изображение создавала компания «Фест Хенд Медиа», учредителем которой является Нетиевский.
- Сергей был готов решить вопрос мирно, однако коллектив пожелал судиться. В итоге суд отказал «Уральским пельменям» в восстановлении прав на бренд, однако после Нетиевский передал товарный знак коллективу за символическую плату в два рубля.
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