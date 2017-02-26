Нетиевский отсудил у «Уральских пельменей» 300 тысяч рублей

Суд частично удовлетворил требование Нетиевского взыскать с коллектива судебные издержки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский отсудил у творческого коллектива 300 тысяч рублей судебных издержек, сообщает «Уралинформбюро» сегодня, 27 февраля.

Свердловский Арбитражный суд взыскал с «Уральских пельменей» в пользу Нетиевского 300 тысяч рублей в качестве компенсации судебных издержек бывшего директора коллектива, общая сумма которых составила более 700 тысяч рублей. Таким образом, суд удовлетворил иск Нетиевского лишь частично.

Конфликт между Сергеем Нетиевским и артистами длится около года - с тех пор, как команда сместила Нетиевского с должности директора. Сергей оспорил решение в суде и выиграл его, так как решение о его увольнении принималось без участия Нетиевского. После он по своему желанию ушел с поста директора «Уральских пельменей», однако на этом судебные тяжбы не прекратились.

Следующим «яблоком раздора» стал товарный знак «Уральских пельменей», придуманный артистами. Его графическое изображение создавала компания «Фест Хенд Медиа», учредителем которой является Нетиевский.

Сергей был готов решить вопрос мирно, однако коллектив пожелал судиться. В итоге суд отказал «Уральским пельменям» в восстановлении прав на бренд, однако после Нетиевский передал товарный знак коллективу за символическую плату в два рубля.

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