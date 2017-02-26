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Сотрудников школы в Туринске уволили за покупку кураги за 500 рублей

Сотрудников школы в Туринске уволили за покупку кураги за 500 рублей
16+
Фото: из архива НАШЕЙ
По подобным ценам покупались и другие продукты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Прокуратура Туринского района проверила Благовещенскую среднюю школу.
Проверили в первую очередь закупку продуктов. Прокуратуре показались очень сомнительными некоторые цифры.
Например, курагу в школе покупали аж за 500 рублей за килограмм, в то время как то предприятие, где они делают закупку, отпускает ее за 156 рублей.
Аналогичные недостоверные сведения о реальной стоимости товара указаны в отношении иных продуктов - яблоки, бананы, капуста, чернослив, яйцо, мука, зеленый горошек и т.д.
Сейчас директору объявили выговор, а заместитель директора школы по дошкольному отделению и завхоз уволены.
  • Дело передано в следственные органы.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Администратор, 27.02.2017, 09:26
Тэги: Деньги, Образование
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