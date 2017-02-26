Сотрудников школы в Туринске уволили за покупку кураги за 500 рублей

По подобным ценам покупались и другие продукты.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Прокуратура Туринского района проверила Благовещенскую среднюю школу.

Проверили в первую очередь закупку продуктов. Прокуратуре показались очень сомнительными некоторые цифры.

Например, курагу в школе покупали аж за 500 рублей за килограмм, в то время как то предприятие, где они делают закупку, отпускает ее за 156 рублей.

Аналогичные недостоверные сведения о реальной стоимости товара указаны в отношении иных продуктов - яблоки, бананы, капуста, чернослив, яйцо, мука, зеленый горошек и т.д.

Сейчас директору объявили выговор, а заместитель директора школы по дошкольному отделению и завхоз уволены.