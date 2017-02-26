Суд признал диплом свердловского депутата Ильи Гаффнера недействительным

Документ будет возвращен в институт для уничтожения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В Екатеринбурге суд признал диплом Ильи Гаффнера о дополнительном образовании недействительным, сообщили в прокуратуре Свердловской области сегодня, 27 февраля.

Заместитель Генпрокурора РФ поручил проверить законность выдачи диплома Гаффнеру

Заместитель Генпрокурора РФ Юрий Понамарев поручил свердловской прокуратуре проверить законность выдачи диплома о дополнительном образовании депутату областного Заксобрания Илье Гаффнеру. Во время проверки выяснилось, что в личном деле депутата есть данные о получении диплома о дополнительном (к высшему) образовании, который выдал Негосударственное образовательное учреждение «Урало-Сибирский институт бизнеса».

Гаффнеру вместе с дипломом присвоили квалификацию в области общего менеджмента как дополнение к квалификации «инженер», которая была получена депутатом на основании диплома о высшем образовании в Уральском государственном техническом институте.

Суд признал диплом депутата недействительным

Однако в УрФУ, который является правопреемником Уральского государственного технического университета, сообщили, что Ильи Гаффнеар в списках выпускников нет - диплом он не получал. Прокуратура направила иск с требованием признать диплом Урало-Сибирского института бизнеса депутата недействительным.

В результате Верх-Исетский суд удовлетворил иск прокуратуры и признал диплом Гаффнера недействительным. Теперь документ необходимо вернуть в институт для уничтожения. Депутат попытался обжаловать решение, но судебная коллегия по гражданским делам Свердловского облсуда оставила решение суда первой инстанции в силе.

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