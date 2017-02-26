Свердловская больница заплатит 600 тысяч рублей девочке, которая стала инвалидом из-за врачебной ошибки

Врачи поставили ребенку неверный диагноз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В Краснотурьинске суд взыскал с больницы 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу годовалой девочки, которая стала инвалидом из-за неверно поставленного диагноза, сообщили в областной прокуратуре сегодня, 27 февраля 2017.

В Краснотурьинске врачи поставили неверный диагноз годовалой девочке

В Краснотурьинской больнице трехдневной девочке сделали прививку от туберкулеза БЦЖ. Когда девочке исполнился год и месяц, у нее диагностировали осложнение после прививки БЦЖ, однако этот диагноз оказался неправильным, что выяснилось не сразу.

В результате здоровье ребенка серьезно ухудшилось, развились более серьезные осложнения, которых можно было бы избежать, если бы диагноз изначально был поставлен правильно и была бы оказана соответствующая медицинская помощь. Верный диагноз смогли поставить только в областной детской больнице № 1 в Екатеринбурге лишь спустя два месяца после того, как родители девочки обратились к врачам

Больница заплатит ребенку 600 тысяч рублей

В итоге ребенку пришлось пройти через две сложные операции, одна из которых была сделана в научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии в Санкт-Петербурге. Затем девочка прошла длительную реабилитацию в Свердловском противотуберкулезном диспансере. Сейчас ребенку установлена инвалидность.

Прокуратура обратилась в суд, требуя взыскать с краснотурьинской больницы компенсацию морального ущерба. Ответчик согласился с требованиями и предложил пойти на мировое соглашение, решив выплатить девочке 600 тысяч рублей в добровольном порядке. Родители ребенка предложение приняли.

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