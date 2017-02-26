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В Екатеринбург не приедет режиссер «Хэнкока» Питер Берг: он планировал провести встречу со зрителями в Ельцин центре

В Екатеринбург не приедет режиссер «Хэнкока» Питер Берг: он планировал провести встречу со зрителями в Ельцин центре
16+
Фото: multikino.com
Премьера его фильма состоится по плану, 7 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Во вторник, 7 марта, в Екатеринбурге планировалась встреча с американским режиссером Питером Бергом. Он должен был представить свою картину о теракте на Бостонском марафоне «День патриотов». Но, как рассказали НАШЕЙ в Ельцин центре, премьера фильма пройдет, но режиссера на ней не будет.

— Мы планировали 7 марта одновременно с Москвой показать фильм Берга «День патриотов». Время показа фильма было обусловлено возможностью приехать режиссера и премьерой в России. Фильм не приурочен к празднику, тематики совершенно разные. Но буквально вчера выяснилось, что Питер Берг не приедет. Не сможет прилететь в Екатеринбург по семейным обстоятельствам. Но показ фильма состоится, — уточнили в пресс-службе Ельцин центра. 

Из-за отмены приезда режиссера билеты стали стоить дешевле: взрослый 300 рублей, льготные — 150. Разница между ценами на билеты будет компенсирована зрителям.
  • Режиссер Питер Берг является автором таких картин, как «Хэнкок» и «Глубоководный горизонт», где рассказывалось об аварии на нефтяной платформе, случившейся в 2010-м году в Мексиканском заливе. Также он автор сериала «Оставленные», в котором играла Лив Тайлер. Он также был номинирован на премию «Эмми» за адаптацию драматического телесериала «Огни ночной пятницы». Встреча с режиссером должна была пройти в «Ельцин-Центре» 7 марта.
  • Новый фильм Питера Берга рассказывает о теракте на Бостонском марафоне, случившемся 15 апреля 2013 года. Тогда на финише в зрительской зоне с интервалом в 12 секунд произошло два взрыва. Картина основана на книге «Boston Strong: A City’s Triumph Over Tragedy» о трагических событиях 15 апреля 2013 года в Бостоне.
  • Картина «День патриотов» — бостонская трагедия 2013-го года глазами комиссара полиции Эда Дэвиса. «День патриотов» вошел в топ-10 фильмов 2016 года по версии National Board of Review. В картине снимались такие актеры, как Марк Уолберг, Кевин Бейкон и Джон Гудман.

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Марина Подкорытова, 27.02.2017, 13:35
Тэги: Знаменитости, Развлечения, Культура
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