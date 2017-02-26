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Блогеру Руслану Соколовскому продлили домашний арест на полгода: ему даже не разрешили видеться с мамой

Блогеру Руслану Соколовскому продлили домашний арест на полгода: ему даже не разрешили видеться с мамой
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Также была назначена дата суда.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Суд сегодня, 27 февраля, оставил на полгода блогера и ловца покемонов Руслана Соколовского под домашним арестом. Об этом Znak.com сообщил его адвокат Алексей Бушмаков.
 
Сегодня в суде состоялось предварительное заседание, на котором сторона защиты подала ходатайство об исключении доказательств. В ходатайстве судья отказала, после чего поставила вопрос о продлении срока меры пресечения: 1 марта истекает предыдущий срок. 

— Мы просили изменить меру пресечения на подписку о невыезде либо внести послабления в режим домашнего ареста: разрешить Руслану видеться с мамой или гулять во дворе, однако и здесь нам было отказано, — отметил Бушмаков. 

Также на заседании была определена дата начала процесса по делу. Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 13 марта. С 13 по 17 марта с 10 часов ежедневно будут опрашиваться свидетели, как рассказал его адвокат. 
 
В итоге суд оставил Соколовского под домашним арестом до 14 августа 2017 года. 
 
По словам адвоката, блогер очень переживает, из-за чего у него начались проблемы со здоровьем – учащенный пульс и тахикардия. 

— Наверное, ему стоит сходить врачу. Руслан волнуется, это заметно. Пьет успокоительное, — говорит адвокат.

  • 22-летнего Руслана Соколовского задержали после его видеоролика с ловлей покемонов в Храме-на-Крови в Екатеринбурге. 3 сентября 2016 года Кировский суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство следствия о заключении блогера под стражу. Свердловский облсуд это отменил, отправив молодого человека под домашний арест. Но после того, как блогер нарушил правила домашнего ареста, он вновь оказался в СИЗО. 13 февраля по ходатайству следствия Соколовского вновь перевели под домашний арест.
  • Юрист Дамир Гайнутдинов подал жалобу в Европейский суд по правам человека: он считает, что содержание под стражей было чрезмерной мерой.

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Марина Подкорытова, 27.02.2017, 16:40
Тэги: Суд, Жизнь в городе, Ловец покемонов
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Вика Смирнова27 февраля 2017, 16:55
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