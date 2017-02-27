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Жители Кировского района остались без горячей и холодной воды из-за утечки на водопроводе

Жители Кировского района остались без горячей и холодной воды из-за утечки на водопроводе
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Фото: commons.wikimedia.org
В 20:00 водоснабжение пропало в домах Пионерского микрорайона, Втузгородка и на ЖБИ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Холодное и горячее водоснабжение пропало в нескольких микрорайонах Екатеринбурга вечером 27 февраля. Как сообщили местные жители, воды в их домах нет примерно с 20.00.

– Нет воды вообще никакой! И до диспетчерской не дозвониться. А тем, кому все-таки удалось, отвечают только, что авария, но прогнозов никаких не дают, - пожаловались НАШЕЙ жильцы жилого комплекса «Рассветный» на ЖБИ.

О том, что у них тоже нет воды, сообщили также жители с Панельной, Малышева и других улиц Кировского  района. Правда, в некоторых домах нет только холодной воды, а горячая течет нормально. 

В «Водоканале» подтвердили, что заявка об аварии поступила к ним в районе 20:00

– Бригада выехала и обнаружила утечку на водоводе диаметром в 600миллиметров, – прокомментировали НАШЕЙ в пресс-службе Водоканала». – Утечка достаточно сильная. Это привело к тому, что воды в системе стало меньше и она, грубо говоря,  перестала доходить до домов. Пострадали часть домов в Пионерском, Втузгородке и на ЖБИ. В районе 21.00 бригада перекрыла повреждённый участок водовода. Но при этом работоспособность системы сохранилась. Это значит, что в течение трёх часов система должна заполниться, и водоснабжение вернётся в дома.

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Евгений Светлый, 27.02.2017, 23:15
Тэги: ЖКХ, Происшествия, Новости
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