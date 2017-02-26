Жители Уралмаша третий день ждут, когда в их дома вернется холодная вода

В диспетчерской Водоканала затрудняются назвать сроки завершения аварийно-восстановительных работ.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

На Уралмаше уже третий день ликвидируют последствия коммунальной аварии, которая произошла в районе дома № 53 по улице Машиностроителей вечером 25 февраля.

Напомним, что начать ремонт сразу не удалось из-за опоры Трамвайно-троллейбусного управления, которая находится в том самом месте, где произошёл прорыв водопровода. Но сегодня утром аварийной бригаде «Водоканала» наконец-то разрешили демонтировать столб, и рабочие начали раскопочные работы. Однако сказать, когда именно они устранят последствия аварии, в диспетчерской «Водоканала» пока не могут.

– Возможно, будут работать в ночь, – ответила корреспонденту НАШЕЙ диспетчер Водоканала.

Как уточнили в пресс-службе организации, холодной воды нет в шести домах. С субботы жильцам этих многоэтажек подвозят питьевую воду в автоцистернах.

Напомним, что сначала под отключение попали не менее двух десятков домов, но после переключения их число удалось существенно сократить.

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