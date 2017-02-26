В Екатеринбурге на суде блогер Соколовский ответил на обвинения Никиты Михалкова в равнодушии

Он высказался во время проведения судебного процесса.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017
Екатеринбургский блогер Руслан Соколовский сегодня, 27 февраля, ответил известному кинорежиссеру Никите Михалкову на критику в свой адрес.
К обвинению в бездушии и отсутствии сочувствия и сострадания со стороны Михалкова блогер отнесся равнодушно.
— Михалков сам лишен сострадания к зрителям, бюджету и ветеранам, если брать в расчет его фильм «Утомленные солнцем — 2», — сказал Руслан Соколовский.
- Сегодня, 27 февраля, в Екатеринбурге проходит предварительное заседание по делу Соколовского в закрытом режиме. О дате первого заседания станет известно по окончании предварительных слушаний. Дело блогера Соколовского рассматривает судья Екатерина Шопоняк.
- В одной из своих передач «Бесогон ТВ» кинорежиссер раскритиковал блогера, ловившего покемонов в храме.
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