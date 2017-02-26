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В Екатеринбурге стартует международный лыжный марафон «Европа-Азия», призовой фонд которого составит 800 тысяч рублей

В Екатеринбурге стартует международный лыжный марафон «Европа-Азия», призовой фонд которого составит 800 тысяч рублей
16+
Фото: архив НАШЕЙ
В этом году будет два места для старта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В субботу, 4 марта под Екатеринбургом состоится 34-й Международный лыжный марафон «Европа-Азия». В этом году будет два места для старта — в зависимости от маршрута и дистанции, написал 27 февраля e1.
 
Стартовать на дистанцию 35 километров начнут в 10.30 от базы отдыха «Хрустальная» (30-й километр старого Московского тракта). Второй вариант, дистанция в 53 километра, начнется в 11.30 от обелиска «Европа-Азия» по старому Московскому тракту в районе Первоуральска. На сегодняшний день на длинный маршрут заявились уже около 500 лыжников. Финиш обоих маршрутов будет на УСБ «Динамо-Биатлон» в 18 часов.
 
К местам старта будет организован трансфер участников, гостей и зрителей марафона от ДИВСа. А потом участников и болельщиков от финиша организаторы обещают отвезти обратно.
 
По данным на 27 февраля, 305 человек заплатили стартовые взносы, а 768 человек заполнили электронные заявки на участие. Электронная регистрация продлится до обеда завтрашнего дня, 28 февраля. Также заявку можно подать 1, 2 или 3 марта с 9 утра до 18 часов на месте выдачи стартовых пакетов в ЦПКиО имени Маяковского.
 
При электронной регистрации стоимость стартового взноса составляет 1 600 рублей, позже составит 2 тысячи рублей. Призовой фонд в этом году обещан в 800 тысяч рублей.
 
Как уточнили e1.ru в Федерации лыжных гонок Свердловской области, технические перекрытия из-за марафона будут в районе поселка Северка и в районе дороги на Палкинский торфяник. Там будут дежурить машины ДПС во время мероприятия.
  • Участники, которые займут места 1-3 места, получат денежные сертификаты: 100, 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Остальные участники-победители в разных возрастных категориях также получат призы и подарки.
  • Лыжная гонка «Европа-Азия» впервые прошла 8 марта 1984 года. Гонка тогда началась на лыжной базе «Бодрость» в Первоуральске и финишировала у лыжной базы «Уралмаш», длина дистанции составила 50 километров.
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Марина Подкорытова, 27.02.2017, 19:40
Тэги: Жизнь в городе, Спорт
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