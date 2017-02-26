Завалил дорогу песком: водитель грузовика вывалил 47 тонн груза на ЕКАД, чтобы избежать штрафа

За самодеятельность мужчину посадили на 10 суток.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В выходные водитель грузовика высыпал на ЕКАДе 47 тонн песка, чтобы не получить штраф за перегруз. Как сообщает Justmedia 27 февраля, водителю за это выписали 10 суток ареста.

В выходные сотрудники технадзора территориальных подразделений Свердловской ГИБДД провели проверку грузового транспорта на дорогах области. На пункте взвешивания на 9 километре ЕКАД выяснилось, что в одном из грузовиков был превышен вес груза.

Чтобы избежать эвакуации грузового автомобиля на штрафную стоянку, мужчина просто высыпал 47 тонн песка прямо около дороги. В итоге за самодеятельность на водителя было заведено административное дело по двум статьям: «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» и «Умышленное создание помех в дорожном движении».