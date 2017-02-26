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Завалил дорогу песком: водитель грузовика вывалил 47 тонн груза на ЕКАД, чтобы избежать штрафа

Завалил дорогу песком: водитель грузовика вывалил 47 тонн груза на ЕКАД, чтобы избежать штрафа
16+
Фото: Justmedia.ru
За самодеятельность мужчину посадили на 10 суток.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

В выходные водитель грузовика высыпал на ЕКАДе 47 тонн песка, чтобы не получить штраф за перегруз. Как сообщает Justmedia 27 февраля, водителю за это выписали 10 суток ареста.
 
В выходные сотрудники технадзора территориальных подразделений Свердловской ГИБДД провели проверку грузового транспорта на дорогах области. На пункте взвешивания на 9 километре ЕКАД выяснилось, что в одном из грузовиков был превышен вес груза. 
 
 
Чтобы избежать эвакуации грузового автомобиля на штрафную стоянку, мужчина просто высыпал 47 тонн песка прямо около дороги. В итоге за самодеятельность на водителя было заведено административное дело по двум статьям: «Неповиновение законному требованию сотрудника полиции» и «Умышленное создание помех в дорожном движении».
 
 
 
  • В этот же день судья Октябрьского районного суда города Екатеринбурга приговорил 34-летнего нарушителя к аресту на 10 дней.
  • Всего в ходе проведения рейдового мероприятия по взвешиванию грузовых автомобилей сотрудниками ГИБДД было составлено 6 административных материалов за превышение допустимой массы перевозки груза и за нарушение правил перевозки груза.
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Марина Подкорытова, 27.02.2017, 18:00
Тэги: ГИБДД, Авто, Фото
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