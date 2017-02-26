В общественном транспорте Екатеринбурга появится повременной или пересадочный тариф

В течение 45 минут пассажиры смогут бесплатно пересаживаться на все виды общественного транспорта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Нововведение планируют опробовать в четвертом квартале 2017 года, сообщает URA.RU 27 февраля. Такое заявление сделал начальник департамента экономики горадминистрации Алексей Прядеин в интервью радиостанции «Город FM».

В тестовом режиме 45-минутная система оплаты проезда заработает осенью. А в полном объеме – после внедрения новой транспортной схемы в 2019 году. Новый билет позволит бесплатно пересесть на любой вид транспорта в течение 45 минут. Этот временной отрезок вывели из среднего времени поездки и времени, которое требуется, чтобы совершить пересадку.

— В России пересадочные тарифы работают в Москве, но в столице они действуют только в метро и муниципальном транспорте, а также в Санкт-Петербурге. В Нижнем Новгороде в качестве эксперимента запущены пересадочные тарифы в трамвае и троллейбусе. На мой взгляд, у нас было бы интересно это сделать на схеме трамвай — автобус, – рассказал гендиректор ОАО «Информационная сеть» Павел Ведерников.

По словам чиновников, стоимость билета пока неизвестна. Повременной тариф станет дополнением к существующей оплате за проезд: Екартой и наличными.