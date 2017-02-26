В Новоуральске закрыли опасный маникюрный салон

Судебные приставы опечатали помещение.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017

Судебные приставы на 90 суток закрыли один из маникюрных салонов в Новоуральске, который признали опасным, сообщили в пресс-службе УФССП. Там нашли грубые нарушения санитарных норм.

Поводом послужила жалоба одной из клиенток. Во время проверки у сотрудниц салона не нашлось медицинских книжек. Выяснилось, что они не проходят вакцинацию.

В салоне нет специально оборудованного места для дезинфекции, где стерилизуют инструменты. Хранили их в той же комнате, где сотрудники обедали.

Рабочие растворы готовили рядом с раковиной, где работники мыли руки. В кабинете маникюра и педикюра раковин не было вовсе. Рабочий инвентарь там не маркировали. Одежду сотрудники стирали у себя дома.