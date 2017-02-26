Хозяйка Красноуральского химзавода, на который напали в январе, пойдет под суд

Лариса Губайдуллина обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.02.2017
Владелице Красноуральского химзавода Ларисе Губайдуллиной в ближайшее время будет предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, сообщает Znak.com сегодня, 27 февраля.
До сих пор Лариса Губайдуллина, хозяйка завода-банкрота, на котором за последние годы произошли несколько инцидентов, проходила по уголовному делу лишь подозреваемой. Зная об уголовном деле, женщина предприняла попытку скрыться от следствия за границей, однако была возвращена в Россию. Сейчас расследование уголовного дела завершается, в скором времени материалы будут переданы в суд.
Красноуральский химзавод построен в 1943 году. Предприятие специализировалось на производстве взрывчатки, химических бытовых веществ, лекарств и другой продукции. В 2011-м завод был передан в частные руки, его владельцем стала Лариса Губайдуллина, предприниматель из Екатеринбурга. В 2014 году завод прекратил работу, однако на его территории оставался тротил, который хранился под открытым небом и к которому мог получить доступ любой.
- В январе 2017 года на завод напали несколько мужчин, в результате охранники получили огнестрельные ранения. В полиции отметили, что нападение было совершено из-за личной неприязни между охраной и нападавшими.
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