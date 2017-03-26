Екатеринбуржец в Верховном суде доказал, что имел право перевозить ребенка не в детском кресле

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

Екатеринбуржец выиграл суд по делу о перевозке детей без специального кресла. В 2010 году он был оштрафован на 3 тысячи рублей за то, что перевозил своего ребенка в универсальном детском удерживающем устройстве в сочетании с ремнем безопасности. Но ни в ГАИ, ни в Верх-Исетском суде Екатеринбурга и Свердловском областном суде его позицию не поддержали.

Как написало 27 марта АН «Между строк», Верховный суд отменил постановление о привлечении истца к административной ответственности, а также решения судов о штрафе. В связи с отсутствием состава правонарушения административное дело в отношении водителя прекращено.

Судья Верховного суда согласился, что детское удерживающее устройство соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», следовательно, может использоваться для перевозки детей.

Судья подчеркнул, что автокресло обязательно, если ребенок перевозится на переднем сиденье. На заднем могут использоваться и иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка с помощью ремня безопасности.