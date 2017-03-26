Наверх
«Изгнание бесов — обыденное явление, лучше присмотритесь к экранам ТВ». Епархия прокомментировала сеанс экзорцизма
12:53, сегодня
Свердловчанин, пытавшийся убить восьмилетнюю падчерицу, ранил ножом еще двух людей
12:29, сегодня
Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оказался в конце национального рейтинга мэров
12:15, сегодня1
Свердловская школьница с уникальной физической силой победила в шоу «Первого канала»
11:39, сегодня1
Зачем проводить техобслуживание окон
Водителям-новичкам запретили ездить без специального знака на машинах
11:32, сегодня
Свердловские родители могут записать детей в лагерь через новую форму на портале госуслуг
10:30, сегодня
«Он им не Димон»: онлайн-трансляция с суда по делу участия в митинге против коррупции в Екатеринбурге
10:14, сегодня1
Где в Екатеринбурге бесплатно получить консультацию адвоката?
В ожидании тайного свидетеля: в Екатеринбурге возобновляется процесс по делу блогера Руслана Соколовского
10:10, сегодня
В Свердловской области суд взыскал с больницы компенсацию пациенту за неправильно поставленный диагноз
10:01, сегодня
В Свердловской области полицейские спасли молодого человека из горящего ВАЗа
09:22, сегодня1
Натяжной потолок: быстро, чисто и практично!
В Екатеринбурге рыбак провалился под лед на реке Исеть
09:08, сегодня
В Екатеринбурге возле детсада произошла перестрелка
08:53, сегодня
В Екатеринбурге во время митинга против коррупции задержали 12 человек, в том числе несовершеннолетнюю девушку
08:32, сегодня
Попытка номер 4: пайщики долгостроя на Постовского, 6, вновь вышли на пикет в Екатеринбурге
08:16, сегодня
Последняя неделя марта в Екатеринбурге будет не по-весеннему холодной и снежной
08:15, сегодня
Кеды, уточки и казаки: в Екатеринбурге прошел многотысячный митинг против коррупции
18:25, 26.03.20174
В Екатеринбурге определили участников футбольного реалити-шоу «11»
18:14, 26.03.2017
«Работали без перекуров»: после призыва Ройзмана добровольцы подготовили к ремонту третий этаж хосписа в Екатеринбурге
17:28, 26.03.2017
Ученые выяснили, от чего зависит размер женской груди
16:55, 26.03.20171
На митинг против коррупции в Екатеринбурге пришли Татьяна Мерзлякова и Евгения Чудновец
15:50, 26.03.2017
Суд закончил рассмотрение дела Деда Мороза-кришнаита из Екатеринбурга
15:30, 26.03.2017
ЮНЕСКО не отказывалась включать екатеринбургский спорткомплекс «Динамо» в список объектов Всемирного наследия
15:15, 26.03.2017
«Я влюбилась в эту страну!» «Мисс Екатеринбург» София Никитчук в горах Грузии снялась в клипе Ираклия
15:00, 26.03.2017
В Екатеринбурге, несмотря на запрет, проходит митинг в поддержку Навального и против коррупции и Медведева
14:07, 26.03.2017
«В пакете была бомба!» В Екатеринбурге эвакуировали ТЮЗ и Дворец пионеров не из-за ложной тревоги
13:40, 26.03.2017
Получила права полгода назад: автоледи за рулем белого «Мерседеса» сбила ребенка на пешеходном переходе на Гурзуфской
12:59, 26.03.2017
Детский омбудсмен предложила разрешить родителям отказываться от пробы Манту
12:03, 26.03.20172
Украина согласна разрешить России участвовать в «Евровидении», но при одном условии
10:20, 26.03.2017
В Екатеринбурге акцию «Час Земли» отметили велопробегом
01:32, 26.03.2017
Проводили зиму ярко: участники первого снежного «Холи Феста» раскрасили склон Уктуса во все цвета радуги
20:55, 25.03.2017
Таксисты готовятся к акции протеста в Екатеринбурге: город может остаться без «Яндекс.Такси», «Везет» и Uber
19:01, 25.03.2017
Екатеринбуржцы вышли на пикет в защиту животных
18:14, 25.03.20176
В Екатеринбурге из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЮЗ и Дворец пионеров
17:29, 25.03.2017
Организаторы «Евровидения» намерены добиться участия россиянки Юлии Самойловой
15:34, 25.03.2017
В Екатеринбурге появится уникальный медицинский комплекс
14:52, 25.03.2017
В Екатеринбурге раздают листовки против строительства храма-на-воде
13:53, 25.03.20175
Ребенок получил перелом со смещением в элитном детсаду Екатеринбурга: родители винят воспитателей
13:11, 25.03.2017
Россиянам разрешат меньше работать в летнее время
11:28, 25.03.20173
Рейс из Екатеринбурга во Вьетнам задерживается на 10 часов
11:05, 25.03.2017
Пенсионер, сгоревший в прокуратуре Первоуральска, имел проблемы с психикой
10:29, 25.03.20173
«Ройзман посоветовал быть честной»: Евгения Чудновец рассказала о том, как будет бороться с ошибками в судебной системе
20:15, 24.03.2017
«Екатеринбург долгое время был непроговоренным городом»: активист Дмитрий Москвин расскажет городские мифы и легенды
20:00, 24.03.2017
В Екатеринбурге УрФУ и другие учебные заведения погрузятся во тьму
19:21, 24.03.20173
У третьеклассницы в Екатеринбурге нашли туберкулез
19:14, 24.03.2017
«Ми-ми-ми года»: рецензия на мультфильм «Босс-молокосос»
18:43, 24.03.2017
В Екатеринбурге детенышей дикобраза-альбиноса назвали в честь смуглянок-индианок Зиты и Гиты
18:39, 24.03.2017
Спускал деньги в казино: в Первоуральске поймали инкассатора, похитившего несколько миллионов рублей
18:12, 24.03.2017
Звенья одной цепи: Банк России снизил ключевую ставку на 0,25%
17:40, 24.03.20172
Во время визита на Урал Юрия Чайки в прокуратуре Первоуральска совершен акт самосожжения
17:26, 24.03.20174
Коллекторами в России займется полиция: судебные приставы рассказали, как можно наказать тех, кто работает вне закона
17:20, 24.03.2017
Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге начнется летом
17:01, 24.03.20171

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оказался в конце национального рейтинга мэров

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оказался в конце национального рейтинга мэров
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
Рейтинг был составлен по итогам работы мэров столиц российских регионов за первые три месяца 2017 года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

Евгений Ройзман занял 73-е место из 88 в национальном рейтинге мэров российских городов, сообщает JustMedia.ru 27 марта. 
 
Рейтинг российских мэров был составлен по итогам исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве РФ. Во время исследования изучалась деятельность мэров столиц российских регионов по итогам первых трех месяцев 2017 года. Авторы рейтинга посчитали, что мэр Екатеринбурга достоин лишь аутсайдерской позиции – 73-го места из 88. 
 
По словам председателя свердловской Общественной палаты Анатолия Гагарина, избрание Ройзмана мэром подорвало его политическую карьеру. По мнению Гагарина, глава Екатеринбурга имеет авторитет лишь в узком кругу фанатов, но перспектив в политике у Ройзмана нет. Стать мэром во второй раз Ройзману не позволят из-за его «непредсказуемости и неспособности управлять процессами внутри городской думы».
  • По мнению главы Центра региональных исследований УрФУ Руслана Мухаметова, Ройзман «ушел в политическую тень» из-за угрозы отмены прямых выборов мэра и из-за перехода Владимира Тунгусова в администрацию Куйвашева.
  • Уход Ройзмана в «тень», по словам Мухаметова, говорит о слабых перспективах его участия в гонке за губернаторское кресло.
  • В начале февраля 2017 года был составлен рейтинг уральских мэров, который возглавил Евгений Ройзман.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 27.03.2017, 12:15
Тэги: Политика
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Горожанин27 марта 2017, 12:38
Денег не отвалил ,как мэр Тюмени Моор ,которого не слышно и не видно, вот и оказался Ройзман в конце списка!
0
2
Согласны с автором?

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Лайфхак Авто Кто заработал Крушение самолета под Ростовом Скандалы Хоккей Происшествия Дом-2 Суд Недвижимость Интервью Розыск Экономика Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Мультимедиа Шоу-бизнес Гололед Обрушение крыши на Калинина Голодовка в колонии История успеха Школа СМИ Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Спорт Тест Снос монастыря на Качканаре Транспорт Погода Статистика Рейтинг Слухи Женщины Катастрофа Здоровье Дороги Студенты Ловец покемонов Конкурсы Приговор Лошагину Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Личное Эксклюзив Фото Строительство Транспортная реформа Ельцин-центр Деньги Убийство в Рахмангулово Ту 154 Бизнес Война ритуальных агентств Пусть говорят Искусство Взрыв Храм святой Екатерины Расстрел на Депутатской Скандал с Новиковым ГИБДД Самолет Минобороны упал в Якутии Видео Корь МЧС Дорожные воины Опрос Психология Производство Музыка Семья Новости России Мода В Екатеринбурге -40 градусов Красота Ошибки врачей Путин Интернет Отключение света Уралмаш, Эльмаш Экономия История Екатеринбурга Растения Горящие авто Образование Волейбол Новости дня Доска позора Репортаж В Египте разбился самолет с российскими туристами Скорая помощь Рецензия Развлечения Горячее Мотоциклы ЖКХ Секс Мировые новости ЗАГС Грипп Афиша Взятки Дети Грипп в Екатеринбурге Знаменитости ИГИЛ Военный репортаж Расписание Кризис и санкции Новости ЧМ-2018 Животные Дело Пьянкова Политика Бэби-боксы ВУЗ Необычное Еда Приостановка полетов в Египет Коллекторы Хэллоуин-2015 Культура Туризм Позитив Жизнь в городе Расстрел Баскетбол Отношения Сибирская язва Отдых Религия Самолет Футбол Новый год Высокие технологии Биатлон Общественный транспорт Пожар Парковки Смерть Мужчины Выставки Криминал Медицина ДТП Мистика

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru