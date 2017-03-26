Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман оказался в конце национального рейтинга мэров

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Рейтинг был составлен по итогам работы мэров столиц российских регионов за первые три месяца 2017 года. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017 Евгений Ройзман занял 73-е место из 88 в национальном рейтинге мэров российских городов, сообщает JustMedia.ru 27 марта. Рейтинг российских мэров был составлен по итогам исследования Центра информационных коммуникаций «Рейтинг» и Финансового университета при правительстве РФ. Во время исследования изучалась деятельность мэров столиц российских регионов по итогам первых трех месяцев 2017 года. Авторы рейтинга посчитали, что мэр Екатеринбурга достоин лишь аутсайдерской позиции – 73-го места из 88. По словам председателя свердловской Общественной палаты Анатолия Гагарина, избрание Ройзмана мэром подорвало его политическую карьеру. По мнению Гагарина, глава Екатеринбурга имеет авторитет лишь в узком кругу фанатов, но перспектив в политике у Ройзман а нет. Стать мэром во второй раз Ройзману не позволят из-за его «непредсказуемости и неспособности управлять процессами внутри городской думы». По мнению главы Центра региональных исследований УрФУ Руслана Мухаметова, Ройзман «ушел в политическую тень» из-за угрозы отмены прямых выборов мэра и из-за перехода Владимира Тунгусова в администрацию Куйвашева.

Уход Ройзмана в «тень», по словам Мухаметова, говорит о слабых перспективах его участия в гонке за губернаторское кресло.

В начале февраля 2017 года был составлен рейтинг уральских мэров, который возглавил Евгений Ройзман. Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!

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, 27.03.2017, 12:15

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 27.03.2017, 12:15Тэги: Политика Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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