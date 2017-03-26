Попытка номер 4: пайщики долгостроя на Постовского, 6 вновь выйдут на пикет в Екатеринбурге

Очередной протест екатеринбуржцы устраивают с целью привлечь к своей проблеме внимание городской администрации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

25 марта, пайщики долгостроя на Постовского, 6 вновь вышли на улицу с плакатами. Провести череду пикетов и митингов – единственное, что сейчас остается обманутым горожанам. Добиться продолжения и завершения строительных работ от застройщика – компании «Уралэнергостройкомплекс» – екатеринбуржцы не могут.

Последняя надежда, по словам пайщиков, на то, что администрация, Правительство области обратит внимание на их проблему и помогут им получить квартиры. Сейчас в ожидании собственных квадратных метров находятся более 200 семей.

– Мы ходим в администрацию города, посещаем Министерство строительства Свердловской области, но получаем только обещания. Шел разговор, что есть некий застройщик, девелопер нашего города, который заинтересовался всеми проблемными объектами «Уралэнергостройкомплекса». Но месяц за месяцем идет, а ничего не происходит. Все пайщики очень переживают, – говорит Алексей Шилов, пайщик, член ЖСК «На Постовского».