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Попытка номер 4: пайщики долгостроя на Постовского, 6 вновь выйдут на пикет в Екатеринбурге

Попытка номер 4: пайщики долгостроя на Постовского, 6 вновь выйдут на пикет в Екатеринбурге
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Фото: EkbNovostroy.ru
Очередной протест екатеринбуржцы устраивают с целью привлечь к своей проблеме внимание городской администрации.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

25 марта, пайщики долгостроя на Постовского, 6 вновь вышли на улицу с плакатами. Провести череду пикетов и митингов – единственное, что сейчас остается обманутым горожанам. Добиться продолжения и завершения строительных работ от застройщика компании «Уралэнергостройкомплекс» екатеринбуржцы не могут.

Последняя надежда, по словам пайщиков, на то, что администрация, Правительство области обратит внимание на их проблему и помогут им получить квартиры. Сейчас в ожидании собственных квадратных метров находятся более 200 семей.

– Мы ходим в администрацию города, посещаем Министерство строительства Свердловской области, но получаем только обещания. Шел разговор, что есть некий застройщик, девелопер нашего города, который заинтересовался всеми проблемными объектами «Уралэнергостройкомплекса». Но месяц за месяцем идет, а ничего не происходит. Все пайщики очень переживают, – говорит Алексей Шилов, пайщик, член ЖСК «На Постовского».

  • Пикет состоялся 25 марта в 14:00 возле памятника В.И.Ленину на площади 1905 года.
  • Жилой дом на Постовского, 6 должны были ввести в эксплуатацию в 2014 году.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 27.03.2017, 08:16
Тэги: Строительство, Недвижимость, Эксклюзив
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