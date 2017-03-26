Последняя неделя марта в Екатеринбурге будет не по-весеннему холодной и снежной

Во второй половине недели температура воздуха опустится до минус 10 градусов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

Понедельник, 27 марта. Погода будет преимущественно пасмурной, днем ожидается небольшой снег. Утром температура воздуха опустится до минус 2 градусов, днем потеплеет до плюс 2. Ветер юго-западный, пять метров в секунду.

Вторник, 28 марта. Ночью похолодает до минус 5-6 градусов, но днем температура вновь станет плюсовой и поднимется на два градуса выше нуля. Утром облачно с прояснениями, днем пасмурно, вечером пройдет небольшой снег. Ветер южный, 5 метров в секунду.

Среда, 29 марта. Ненастный день - утром пасмурно, днем синоптики обещают небольшой дождь при температуре воздуха плюс 3 градусов. Утром и вечером ожидаются небольшие минусовые температуры, возможен гололед. Вечером также пройдет небольшой снег. Ветер южный, 3-4 метра в секунду.

Четверг, 30 марта. В течение всего дня будет идти сильный снег - снегопады ожидаются ночью, утром, днем и вечером. Темпартура воздуха утром опустится до минус 1 градуса, днем потеплеет до плюс 1. Ветра утром практически не будет, днем его порывы усилятся до 6-7 метров в секунду.

Пятница, 31 марта. Последний день марта будет не по-весеннему морозным и снежным: утром похолодает до минус 7 градусов, начнется снегопад, который будет идти с перерывами до самой ночи. Днем потеплеет до минус 2, но к вечеру температура воздуха вновь опустится до минус 5 градусов. Ветер утром по-прежнему будет сильным, но к вечеру ослабнет до 2 метров в секунду.

Суббота, 1 апреля, будет еще более холодным днем, чем пятница. Утром екатеринбуржцев ждет , будет еще более холодным днем, чем пятница. Утром екатеринбуржцев ждет мороз - температура воздуха опустится до минус 10. Осадки на время прекратятся, но уже днем вновь ожидается снегопад, который будет идти до вечера. Потепления до плюсовых температур в этот день не будет.

Воскресенье, 2 апреля. Снегопады прекратятся, но будет по-прежнему морозно - утром минус 7 градусов, днем - не выше минус 4. Погода будет малооблачной в первой половине дня, к вечеру снова станет пасмурно. Ветер западный, 4 метра в секунду.