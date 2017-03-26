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Свердловская школьница с уникальной физической силой победила в шоу «Первого канала»

Свердловская школьница с уникальной физической силой победила в шоу «Первого канала»
16+
Фото: кадр выпуска
Есения Шляпникова поразила ведущего способностью отжаться от пола 310 раз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

12-летняя свердловчанка Есения Шляпникова победила на шоу «Первого канала» «Лучше всех», поразив всех своей физической силой. 
 
Есения из Кушвы во время эфира программы рассказала ее ведущему Максиму Галкину, что может подтянуться 30 раз, отжаться от пола 310 раз и сделать подъем с переворотом 110 раз. Затем девочка перешла от слов к делу и продемонстировала несколько упражнений на брусьях. После нее это попробовал повторить Галкин, но у него ничего не вышло. 
 
В результате Есения стала победительницей шоу и получила кубок и медаль «Лучше всех».
 
  • Девочка два года ходит на занятия в спортивной школе «Workout «Steel Body», она не раз побеждала на областных и российских чемпионатах по воркауту и даже установила два рекорда России.

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Маша Шмурыгина, 27.03.2017, 11:39
Тэги: Необычное, Дети, Видео
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Горожанин27 марта 2017, 11:49
Свердловская область рулит !)))
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