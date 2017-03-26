Свердловские родители могут записать детей в лагерь через новую форму на портале Госуслуг

Нововведения призваны облегчить процесс записи в летний лагерь.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

С 1 апреля 2017 года в Свердловской области начнется прием заявлений в летние лагеря, которые можно подать в электронном виде через портал госуслуг.

На портале госуслуг обновили электронную форму заявлений на летний лагерь

На Едином портале госуслуг обновили электронную форму заявления на путевку в детский лагерь. Среди нововведений - интерактивная форма заявления, перевод информационной системы этой госуслуги на более мощную платформу, закрепление за порталом госуслуг справочников, которые выдают списки.

Обновление позволит уменьшить количество запросом между базами данных и снизить нагрузку на систему межведомственного электронного взаимодействия, пик которой ожидается в первые часы после начала приема заявлений.

Записать детей в лагерь можно за три шага

Сейчас обновленная форма работает в тестовом режиме, пользователям она будет доступна ближе к началу записи. С помощью информационной системы родители смогут подать заявления на братьев и сестер одновременно в одном заявлении, где также можно указать льготы на всех детей.

Записаться через электронную форму можно за три шага: первый - выбор лагеря, второй - внесение данных заявителя, третий - внесение данных на ребенка. При заполнении информация о заявителе будет автоматически вноситься из личного кабинета родителя.

Как отправить ребенка в детский лагерь или санаторий в 2017 году, читайте здесь.

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