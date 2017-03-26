Подростковые банды вынудили представителей власти и силовых ведомств Екатеринбурга собраться на закрытое совещание

Сегодня в Департаменте образования Екатеринбурга уже прошло заседание на тему противоправной деятельности подростковых группировок.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

Из-за серии нападений молодежных банд на горожан местные власти решили провести в среду, 29 марта, совещание с участием представителей прокуратуры, сообщает портал ura.ru.

В Екатеринбурге действуют подростковые банды

Власти Екатеринбурга озабочены участившимися случаями нападения подростков на горожан. По этому поводу прокуратура проведет в Администрации Екатеринбурга закрытое совещание, какова его повестка и состав участников – пока не разглашается.

О предстоящем мероприятии агентству сообщил источник в городской мэрии. Старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова информацию подтвердила, но подробности совещания и его повестку раскрывать не стала.

– Вряд ли мы будем делать это совещание открытым. Речь пойдет об оперативных мероприятиях, и чтобы не помешать, думаю, это не будет придаваться огласке, – пояснила Марина Канатова.

Власти Екатеринбурга собирают закрытое совещание из-за нападений подростков на горожан

Сегодня, 27 марта, в Департаменте образования Екатеринбурга на тему противоправной деятельности подростковых группировок прошло совещание с руководителями районных управлений образования. Встреча была роведена в закрытом режиме, ее подробности и итоги пока не оглашены.

После нападения банды на группу молодых людей 18 марта, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман обратился к представителям региональных МВД и ФСБ с просьбой прекратить «серийные и особо дерзкие» нападения группы малолетних преступников.

21 марта НАША привела комментарий начальника ГУ МВД РФ по Свердловской области Михаила Бородина по одному из нападений на прохожих в Екатеринбурге, произошедшему накануне. Читайте здесь.

18 марта произошло нападение подростков на прохожих на пересечении улиц Вайнера и Малышева. В результате пострадали трое школьников, один из них госпитализирован. Пользователи соцсетях предположили, что это дело рук группировки «Муслимовы». Однако в ГУ МВД по региону эту информацию не подтвердили.

28 февраля В Екатеринбурге подростки избили преподавателя университета и его жену. Читайте по ссылке.

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