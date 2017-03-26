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Екатеринбуржцы снова «обнимут» пруд, чтобы спасти его от строительства храма-на-воде

Екатеринбуржцы снова «обнимут» пруд, чтобы спасти его от строительства храма-на-воде
16+
Фото: соцсети
Акция «Обними пруд» пройдет 8 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

Екатеринбуржцы готовятся ко второй акции «Обними пруд», которая назначена на 8 апреля, сообщили организаторы мероприятия в Фейсбуке.

Все материалы о строительстве храма-на-воде читайте здесь

Жители Екатеринбурга, выступающие против строительства храма святой Екатерины в акватории городского пруда, вновь встанут живой цепью на набережной в знак своего протеста. Предыдущая аналогичная акция прошла 23 февраля и была ответом активистов на исследовательские работы на пруду, которые проводились в рамках подготовки к строительству храма. 
 
Тогда защитить пруд пришли около 300 человек. Акция прошла мирно, никаких задержаний не было, сотрудники правоохранительных органов следили только за тем, чтобы на льду не было людей. 
 
Вторая акция назначена на субботу, 8 апреля. Мероприятие состоится с 15.00 до 16.00, сбор участников пройдет возле Дома Севастьянова. 

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Маша Шмурыгина, 27.03.2017, 16:49
Тэги: Жизнь в городе, Храм святой Екатерины
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