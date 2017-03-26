Екатеринбуржцы снова «обнимут» пруд, чтобы спасти его от строительства храма-на-воде

Акция «Обними пруд» пройдет 8 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

Екатеринбуржцы готовятся ко второй акции «Обними пруд», которая назначена на 8 апреля, сообщили организаторы мероприятия в Фейсбуке.

Жители Екатеринбурга, выступающие против строительства храма святой Екатерины в акватории городского пруда, вновь встанут живой цепью на набережной в знак своего протеста. Предыдущая аналогичная акция прошла 23 февраля и была ответом активистов на исследовательские работы на пруду, которые проводились в рамках подготовки к строительству храма.

Тогда защитить пруд пришли около 300 человек. Акция прошла мирно, никаких задержаний не было, сотрудники правоохранительных органов следили только за тем, чтобы на льду не было людей.

Вторая акция назначена на субботу, 8 апреля. Мероприятие состоится с 15.00 до 16.00, сбор участников пройдет возле Дома Севастьянова.

Храм святой Екатерины планируется построить к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году. Здание будет возведено на искусственном острове площадью более шести тысяч квадратных метров, который будет соединен с берегом.

Идею построить храм критикуют горожане, представители власти, блогеры, активисты, писатели и архитекторы. В Сети собирают подписи против строительства, а в городе раздают соответствующие листовки.

Вступайте в НАШУ группу «ВКонтакте», чтобы узнавать новости первыми!