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В Екатеринбурге загорелась психиатрическая больница

В Екатеринбурге загорелась психиатрическая больница
16+
Фото: «Ночные новости»
Из корпуса эвакуировали 25 человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Екатеринбурге на улице Рощинская произошел пожар в психиатрической больнице «Сосновый бор», сообщают «Ночные новости» 27 марта.
 
Пожар в Областной психиатрической больнице начался с фасада здания отделения реабилитации кризисных психологический состояний. Еще до приезда спасателей сотрудники попытались самостоятельно потушить пожар с помощью 10 огнетушителей, в это время медперсонал эвакуировал 25 пациентов в соседнее здание.
 
Площадь пожара составила 10 квадратных метров, на место ЧП прибыли три спецмашины и 10 спасателей. Ситуация осложнялась тем, что здание было полностью деревянным. При разборе фасада был обнаружен обгоревший силовой кабель. Стал ли он причиной пожара, установит экспертиза. 
 
в екатеринбурге на рощинской загорелась психбольница
 
в екатеринбурге на рощинской загорелась психбольница
 
в екатеринбурге на рощинской загорелась психбольница
 
в екатеринбурге на рощинской загорелась психбольница
  • В пожаре никто не пострадал, ведется проверка.

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Маша Шмурыгина, 27.03.2017, 15:05
Тэги: Фото, Пожар
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