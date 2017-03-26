В Екатеринбурге загорелась психиатрическая больница

Из корпуса эвакуировали 25 человек.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017
В Екатеринбурге на улице Рощинская произошел пожар в психиатрической больнице «Сосновый бор», сообщают «Ночные новости» 27 марта.
Пожар в Областной психиатрической больнице начался с фасада здания отделения реабилитации кризисных психологический состояний. Еще до приезда спасателей сотрудники попытались самостоятельно потушить пожар с помощью 10 огнетушителей, в это время медперсонал эвакуировал 25 пациентов в соседнее здание.
Площадь пожара составила 10 квадратных метров, на место ЧП прибыли три спецмашины и 10 спасателей. Ситуация осложнялась тем, что здание было полностью деревянным. При разборе фасада был обнаружен обгоревший силовой кабель. Стал ли он причиной пожара, установит экспертиза.
- В пожаре никто не пострадал, ведется проверка.
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