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В Екатеринбурге суд начал оглашать приговор полицейским из Заречного, которые пытались «выбить» признание

В Екатеринбурге суд начал оглашать приговор полицейским из Заречного, которые пытались «выбить» признание
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Тогда один из задержанных попал в больницу с разрывом селезенки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Екатеринбурге в понедельник, 27 марта, проходит суд по уголовному делу в отношении пяти сотрудников полиции города Заречный.
 
Все они обвиняются в том, что в 2014 году избивали задержанных по подозрению в убийстве местных жителей, пытаясь добиться от них признаний. В итоге один из подозреваемых попал в больницу с разрывом селезенки. Всех полицейских, среди которых были начальник отдела угрозыка и начальник отдела полиции № 9 Заречного, задержали еще в 2015 году. По делу уже было несколько судов.
 
В ходе расследования уголовного дела было допрошено около 40 свидетелей, проведены очные ставки между потерпевшими и обвиняемыми. 
 
На процесс пришел следователь полиции Прокопчик, который вел дело Дмитрия Лошагина. С представителями прессы вел себя достаточно грубо, чуть ли не вырывал камеры у журналистов.
 
 
Работает судья Владимир Порозов.
 
 
Народу очень много. Все не помещаются в зале суда. Сюда поддержать обвиняемых пришли их коллеги и друзья. 
 
 
Гособвинение потребовало для бывших полицейских сроки от 5 до 8 лет лишения свободы.
Судя по всему, приговор всем будет обвинительным.
 
В суде из обвиняемых был только сотрудник-оперативник ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко, остальные обвиняемые были отпущены под залог.
 

 

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Марина Подкорытова, 27.03.2017, 18:30
Тэги: Суд, Происшествия, Жизнь в городе
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