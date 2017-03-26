В Екатеринбурге суд начал оглашать приговор полицейским из Заречного, которые пытались «выбить» признание

Тогда один из задержанных попал в больницу с разрывом селезенки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017
В Екатеринбурге в понедельник, 27 марта, проходит суд по уголовному делу в отношении пяти сотрудников полиции города Заречный.
Все они обвиняются в том, что в 2014 году избивали задержанных по подозрению в убийстве местных жителей, пытаясь добиться от них признаний. В итоге один из подозреваемых попал в больницу с разрывом селезенки. Всех полицейских, среди которых были начальник отдела угрозыка и начальник отдела полиции № 9 Заречного, задержали еще в 2015 году. По делу уже было несколько судов.
В ходе расследования уголовного дела было допрошено около 40 свидетелей, проведены очные ставки между потерпевшими и обвиняемыми.
На процесс пришел следователь полиции Прокопчик, который вел дело Дмитрия Лошагина. С представителями прессы вел себя достаточно грубо, чуть ли не вырывал камеры у журналистов.
Работает судья Владимир Порозов.
Народу очень много. Все не помещаются в зале суда. Сюда поддержать обвиняемых пришли их коллеги и друзья.
Гособвинение потребовало для бывших полицейских сроки от 5 до 8 лет лишения свободы.
Судя по всему, приговор всем будет обвинительным.
В суде из обвиняемых был только сотрудник-оперативник ГУ МВД РФ по Свердловской области Анатолий Куриленко, остальные обвиняемые были отпущены под залог.