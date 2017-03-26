В Екатеринбурге рыбак провалился под лед на реке Исеть

Мужчину вытащил другой рыбак.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Екатеринбурге спасли рыбака, который провалился под лед на реке Исеть, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области 26 марта.

Любитель рыбалки провалился под лед на глазах случайного прохожего на улице Колмогорова днем в воскресенье, 26 марта. Очевидец сообщил о ЧП спасателям. Пока сотрудники Службы спасения Свердловской области ехали на помощь мужчине, его вытащил из воды коллега - другой рыбак, который находился поблизости.

Он помог пострадавшему выбраться на лед, после чего прибывшие спасатели на руках отнесли рыбака на берег и отдали врачам скорой помощи.