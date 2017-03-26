В Екатеринбурге рыбак провалился под лед на реке Исеть

Мужчину вытащил другой рыбак.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017
В Екатеринбурге спасли рыбака, который провалился под лед на реке Исеть, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области 26 марта.
Любитель рыбалки провалился под лед на глазах случайного прохожего на улице Колмогорова днем в воскресенье, 26 марта. Очевидец сообщил о ЧП спасателям. Пока сотрудники Службы спасения Свердловской области ехали на помощь мужчине, его вытащил из воды коллега - другой рыбак, который находился поблизости.
Он помог пострадавшему выбраться на лед, после чего прибывшие спасатели на руках отнесли рыбака на берег и отдали врачам скорой помощи.
- Рыбаки продолжают выходить на лед свердловских водоемов, несмотря на его ненадежность и регулярные призывы МЧС не делать этого. В результате спасателям регулярно приходится приходить на помощь любителям рыбалки. Так, 22 марта на Белоярском водохранилище откололась льдина, на которой находились более 100 рыболовов. Спасатели эвакуировали людей на катере с воздушной подушкой и на моторном катере.
- 5 марта спасатели эвакуировали 23 рыбака с отколовшейся льдины на Белоярском водохранилище. К началу спасательной операции льдина успела отплыть от берега на 200 метров.
- 17 марта аналогичное ЧП произошло на том же водохранилище. Тогда на льдине оказались 16 рыбаков, все они были благополучно эвакуированы на берег.
- 13 марта 11 рыбаков оказались на опасном участке льда на Рефтинском водохранилище. Под контролем спасателей рыбаки сошли со льда на остров, после чего были эвакуированы на берег.