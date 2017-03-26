В Екатеринбурге умер заслуженный артист России и актер Театра драмы Валерий Величко

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017
— Для меня маленькая роль – это всегда интересная жизнь интересного человека. А потому в ней нужна филигранная завершенность, – говорил он.
— Валерий Иванович действительно умел и любил смешить: уникальное человеческое обаяние плюс природное чувство юмора принесли ему огромный успех в комическом жанре. Для каждой своей работы Величко находил яркие, интересные и эмоционально насыщенные актерские «краски». Его герои были не просто смешны – удивительно гармоничны, а значит, убедительны – недаром его официант из комедии «Он, она, окно, покойник» по пьесе Куни нередко уносил со спектакля не традиционные цветы, а вполне реальные «чаевые», — рассказали о нем в театре.
- Величко был известен и своими киноролями: впервые появившись на экране в 1964 году в «Следе в океане», он снялся не в одном десятке фильмов, самым известным из которых стала картина Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом».
- Величко 6 апреля должен был играть в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Артист проработал в Драмтеатре почти 52 года.
- В 2004 году ему было присвоено звание заслуженного артиста РФ.