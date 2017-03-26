В Екатеринбурге умер заслуженный артист России и актер Театра драмы Валерий Величко

Он проработал в учреждении более 50 лет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Екатеринбурге в возрасте 74 лет во время тяжелой болезни умер актер Театра драмы Валерий Величко. Дирекция театра выражает соболезнования его семье.

В репертуарном листе Валерия Ивановича немало эпизодических ролей, потому что к ним артист относился с особым трепетом.

— Для меня маленькая роль – это всегда интересная жизнь интересного человека. А потому в ней нужна филигранная завершенность, – говорил он.

На его счету роли Велутто в спектакле «Миллион в брачной корзине», отец Рейли в постановке «The playboy, или Удалой молодец – гордость запада», официант в «Он, она, окно, покойник», садовник в «Дикаре» и многие другие.

— Валерий Иванович действительно умел и любил смешить: уникальное человеческое обаяние плюс природное чувство юмора принесли ему огромный успех в комическом жанре. Для каждой своей работы Величко находил яркие, интересные и эмоционально насыщенные актерские «краски». Его герои были не просто смешны – удивительно гармоничны, а значит, убедительны – недаром его официант из комедии «Он, она, окно, покойник» по пьесе Куни нередко уносил со спектакля не традиционные цветы, а вполне реальные «чаевые», — рассказали о нем в театре.