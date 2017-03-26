В Екатеринбурге во время митинга против коррупции задержали 12 человек, в том числе несовершеннолетнюю девушку

В том числе несовершеннолетнюю девушку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Екатеринбурге 26 марта во время митинга против коррупции , организованного Алексеем Навальным и Фондом по борьбе с коррупцией, задержали 12 человек, в том числе несовершеннолетнюю девушку, сообщил на своей странице в Фейсбуке адвокат Алексей Бушмаков.

Несогласованный с властями Екатеринбурга митинг проходил днем 26 марта. Сторонники Навального и противники Медведева и Путина собрались в центре города, на Плошади Труда, всего на протестную акцию пришли около трех тысяч человек. В митинге также приняли участие Евгения Чудновец с супругом и свердловской омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Люди стояли с плакатами, обращенными к премьер-министру Дмитрию Медведеву: «Сами вы держитесь!», «Сегодня Димон, завтра Вован» и другими. Рядом с толпой находились несколько десятков омоновцев и несколько автозаков.

Задержанных погружали в автозаки, митингующие реагировали на это требованием отпустить людей. По данным адвоката Бушмакова, который является защитником блогера Руслана Соколовского, всего в Екатеринбурге задержали 12 человек, в том числе одну несовершеннолетнюю. Сегодня, 27 марта, в Ленинской районном суде состоится судебное заседание по делу задержанных, которым вменяют статью о нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга.