В Екатеринбурге возле детсада произошла перестрелка

Полиция проверяет информацию о ЧП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Екатеринбурге правоохранительные органы проверяют сообщение о перестрелке возле детсада на ЖБИ, сообщает РИА «Новости» 26 марта.

Неизвестные молодые люди открыли беспорядочную стрельбу возле детского сада на улице Сыромолотова в Екатеринбурге. Инцидент произошел около половины восьмого вечера 26 марта, стрельба велась, по предварительным данным, из травматического оружия, сообщает Life.ru.

По данным источника портала в правоохранительных органах, в перестрелке принимали участие семь человек в возрасте от 25 до 30 лет. Стрельбу они открыли на улице, когда на ней было много случайных прохожих. После часть молодых людей уехала на машине, данных о пострадавших нет.

Сейчас полиция проводит проверку сообщений о перестрелке. По словам заместителя главы пресс-службы полицейского главка Нины Пелевиной, заявлений в полицию в связи со стрельбой не поступало.