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В Екатеринбурге возле детсада произошла перестрелка

В Екатеринбурге возле детсада произошла перестрелка
16+
Фото: Сергей Беляев/«Наша Газета»
Полиция проверяет информацию о ЧП.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Екатеринбурге правоохранительные органы проверяют сообщение о перестрелке возле детсада на ЖБИ, сообщает РИА «Новости» 26 марта.
 
Неизвестные молодые люди открыли беспорядочную стрельбу возле детского сада на улице Сыромолотова в Екатеринбурге. Инцидент произошел около половины восьмого вечера 26 марта, стрельба велась, по предварительным данным, из травматического оружия, сообщает Life.ru.
 
По данным источника портала в правоохранительных органах, в перестрелке принимали участие семь человек в возрасте от 25 до 30 лет. Стрельбу они открыли на улице, когда на ней было много случайных прохожих. После часть молодых людей уехала на машине, данных о пострадавших нет.
 
Сейчас полиция проводит проверку сообщений о перестрелке. По словам заместителя главы пресс-службы полицейского главка Нины Пелевиной, заявлений в полицию в связи со стрельбой не поступало.
  • Полиция просит вероятных очевидцев инцидента обращаться в управление МВД по Екатеринбургу.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 27.03.2017, 08:53
Тэги: Происшествия
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