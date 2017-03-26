Был вооружен и яростно сопротивлялся: в Екатеринбурге поймали мужчину, который пытался зарезать восьмилетнюю падчерицу

Подозреваемому грозит до 20 лет тюрьмы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017
В Екатеринбурге 27 марта задержали 29-летнего Владимира Акулова, подозреваемого в покушении на восьмилетнюю падчерицу, сообщили в МВД России.
Отчим напал с ножом на восьмилетнюю падчерицу 22 марта в поселке Белоярский. Окровавленную девочку с ножевыми ранениями обнаружили соседи, сейчас она находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает. Девочка сама рассказала, что на нее напал отчим.
Вскоре после нападения полицейские установили, что Владимир уехал в Екатеринбург на электричке. В половине седьмого утра в понедельник, 27 марта, полицейские получили информацию о местонахождении подозреваемого. Силовики выехали по указанному адресу и обнаружили Владимира на улице. На требование сдаться мужчина попытался сбежать, полицейские пустились за ним в погоню, вызвав подмогу.
Задержать Акулова удалось в районе дома № 37 на Сибирском тракте. Мужчина был вооружен ножом и яростно сопротивлялся, но в конце концов был обезврежен.
- В отношении Акулова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет тюрьмы. Сейчас мужчина находится в поселке Белоярском, куда его доставили для проведения следственных действий.