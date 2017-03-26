«Изгнание бесов — обыденное явление, лучше присмотритесь к экранам ТВ». Епархия прокомментировала сеанс экзорцизма

Ученики элитной гимназии № 212 из Екатеринбурга попали на ритуал изгнания бесов из 12-летней девочки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Екатеринбургской епархии в понедельник, 27 марта, прокомментировали происшествие с сеансом изгнания беса из девочки, которое случилось в женском монастыре 23 марта. Тогда невольными свидетелями стали ученики 4-го класса элитной гимназии № 212 «Екатеринбург — Париж». Как уточнил епископ Среднеуральский Евгений, изгнание беса из души больного является абсолютно нормальным обычаем, просто детей никто не готовит к такому зрелищу ни дома, ни в школе.

Приехали на экскурсию, а попали на сеанс изгнания беса

Как написал znak.com, сеанс, который услышали и увидели четвероклассники гимназии, произошел 23 марта в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Дети приехали туда на школьную экскурсию.

Как рассказал отец одной из учениц гимназии № 212, у них в четвертом классе проходят предмет, где изучают разные религии. В сопровождении учителей дети отправились на экскурсию в монастырь, а в итоге попали на «настоящий сеанс экзорцизма». Сначала в динамиках на территории монастыря они услышали страшные звуки, а потом наблюдали трансляцию на экранах. По всей в­идимости, аудиотрансл­яцию, включенную во время обычного­ богослужения, вовремя не выключили. На видео, которое передал один из родителей, дети идут по территории монастыря, а из громкоговорителей слышно чтение молитвы и крики. После увиденного четвероклассники были напуганы, некоторые даже плакали.

Прокуратура будет разбираться

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Он считает, что должны быть наказаны и учителя, и директор школы, которые позволили ученикам присутствовать.

— Все причастные к организации экскурсии сотрудники гимназии должны быть немедленно уволены! Также необходимо разобраться, кто позволил священнику проводить столь чудовищный эксперимент над 12-летним ребенком, — отмечает председатель партии.

В Епархии отметили, что ничего страшного в изгнании беса не видят

Епископ Среднеуральский Евгений признался, что в монастыри часто обращаются за помощью люди, одержимые злыми духами. И процесс их изгнания, конечно, неприятен, но зато всегда помогает, и человек дальше может спокойно жить.

— Такие священнодействия совершаются в монастырях, наиболее известное место – это Троице-Сергиева Лавра. Примеры одержим­ости людей злыми духа­ми и возможность их изгнания приведены еще­ в Евангелии. Внутри одержимого бесом человека, в его душе, присутствует еще одна (ил­и более) личность, которая заставляет его ­совершать те поступки, которые сам человек не хочет делать. При попытках сопротивляться действию этой личности человек испытывает ее месть: бес заставляет­ человека кричать, рычать, лаять, ругаться, трястись — это ужасная картина, отмечаю­т те, кто хоть раз становился свидетелем «отчитки». Необходимо действие такой силы, которая способна освободить человека от нечистого духа. Эта сила и ­дана церкви, — отметил ­владыка Евгений.