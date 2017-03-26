«Изгнание бесов — обыденное явление, лучше присмотритесь к экранам ТВ». Епархия прокомментировала сеанс экзорцизма

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017
Приехали на экскурсию, а попали на сеанс изгнания беса
Прокуратура будет разбираться
— Все причастные к организации экскурсии сотрудники гимназии должны быть немедленно уволены! Также необходимо разобраться, кто позволил священнику проводить столь чудовищный эксперимент над 12-летним ребенком, — отмечает председатель партии.
В Епархии отметили, что ничего страшного в изгнании беса не видят
— Такие священнодействия совершаются в монастырях, наиболее известное место – это Троице-Сергиева Лавра. Примеры одержимости людей злыми духами и возможность их изгнания приведены еще в Евангелии. Внутри одержимого бесом человека, в его душе, присутствует еще одна (или более) личность, которая заставляет его совершать те поступки, которые сам человек не хочет делать. При попытках сопротивляться действию этой личности человек испытывает ее месть: бес заставляет человека кричать, рычать, лаять, ругаться, трястись — это ужасная картина, отмечают те, кто хоть раз становился свидетелем «отчитки». Необходимо действие такой силы, которая способна освободить человека от нечистого духа. Эта сила и дана церкви, — отметил владыка Евгений.
— Прежде чем выйти из одержимого, бес последний раз пытается принести страдание человеку. Во время отчитки страждущий похож на наркомана, которого «ломкой» остаточный наркотик не отпускает из своего плена. Люди теряют сознание, трясутся, издают звуки, несвойственные человеку. Главное, о чем надо сказать, это то, что из храма выходят уже нормальные люди, освобожденные от своего недуга, — рассказал он.
Викарий считает, что надо уберечь детей от демонов с ТВ-экранов и компьютеров
— Наверное, этого они еще в школе не проходили, не знают таких понятий. Да и о таком явлении, как одержимость демонами, детям не рассказывают ни в школе, ни дома. Рассказывают о СПИДе, о наркотиках, об иных пороках нашего времени — с целью обезопасить от них, но духовно никак не защищают. Почему не пугают родителей и детей реальные демоны, которыми изобилуют кино- и телеэкраны, компьютерные игры, за которыми дети проводят по нескольку часов в день? Почему беспрепятственно на телеэкране и в видеопродукции перед глазами неподготовленных детей и подростков совершаются убийства, насилие, демонстрируются «демоны во плоти», но мы не видим массового обращения в суды и следственный комитет? Разве это полезно детям, не травмирует их? — отметил викарий Евгений.
- Родители школьников не исключают, что будут обращаться в прокуратуру. Директор гимназии утверждает, что эта экскурсия носила лишь образовательный характер. В группе монастыря в соцсетях говорится, что в настоящее время отец Сергий проводит такие «отчитки» ежедневно по утрам.
- За последнее время это не первый конфликт, связанный с гимназией № 212 и церковью. В начале марта ученики этой гимназии вынесли из Храма-на-Крови рясу священника и крест, чтобы сделать с ними селфи.