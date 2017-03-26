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«Изгнание бесов — обыденное явление, лучше присмотритесь к экранам ТВ». Епархия прокомментировала сеанс экзорцизма

«Изгнание бесов — обыденное явление, лучше присмотритесь к экранам ТВ». Епархия прокомментировала сеанс экзорцизма
16+
Фото: группа ВКонтакте Среднеуральского женского монастыря
Ученики элитной гимназии № 212 из Екатеринбурга попали на ритуал изгнания бесов из 12-летней девочки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Екатеринбургской епархии в понедельник, 27 марта, прокомментировали происшествие с сеансом изгнания беса из девочки, которое случилось в женском монастыре 23 марта. Тогда невольными свидетелями стали ученики 4-го класса элитной гимназии № 212 «Екатеринбург — Париж». Как уточнил епископ Среднеуральский Евгений, изгнание беса из души больного является абсолютно нормальным обычаем, просто детей никто не готовит к такому зрелищу ни дома, ни в школе.

Приехали на экскурсию, а попали на сеанс изгнания беса

Как написал znak.com, сеанс, который услышали и увидели четвероклассники гимназии, произошел 23 марта в Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божией Матери «Спорительница хлебов». Дети приехали туда на школьную экскурсию.
 
Как рассказал отец одной из учениц гимназии № 212, у них в четвертом классе проходят предмет, где изучают разные религии. В сопровождении учителей дети отправились на экскурсию в монастырь, а в итоге попали на «настоящий сеанс экзорцизма». Сначала в динамиках на территории монастыря они услышали страшные звуки, а потом наблюдали трансляцию на экранах. По всей в­идимости, аудиотрансл­яцию, включенную во время обычного­ богослужения, вовремя не выключили.
 
На видео, которое передал один из родителей, дети идут по территории монастыря, а из громкоговорителей слышно чтение молитвы и крики. После увиденного четвероклассники были напуганы, некоторые даже плакали. 
 
 

Прокуратура будет разбираться

Председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин обратился в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Он считает, что должны быть наказаны и учителя, и директор школы, которые позволили ученикам присутствовать. 

— Все причастные к организации экскурсии сотрудники гимназии должны быть немедленно уволены! Также необходимо разобраться, кто позволил священнику проводить столь чудовищный эксперимент над 12-летним ребенком, — отмечает председатель партии.

В Епархии отметили, что ничего страшного в изгнании беса не видят

Епископ Среднеуральский Евгений признался, что в монастыри часто обращаются за помощью люди, одержимые злыми духами. И процесс их изгнания, конечно, неприятен, но зато всегда помогает, и человек дальше может спокойно жить.

— Такие священнодействия совершаются в монастырях, наиболее известное место – это Троице-Сергиева Лавра. Примеры одержим­ости людей злыми духа­ми и возможность их изгнания приведены еще­ в Евангелии. Внутри одержимого бесом человека, в его душе, присутствует еще одна (ил­и более) личность, которая заставляет его ­совершать те поступки, которые сам человек не хочет делать. При попытках сопротивляться действию этой личности человек испытывает ее месть: бес заставляет­ человека кричать, рычать, лаять, ругаться, трястись — это ужасная картина, отмечаю­т те, кто хоть раз становился свидетелем «отчитки». Необходимо действие такой силы, которая способна освободить человека от нечистого духа. Эта сила и ­дана церкви, — отметил ­владыка Евгений. 

Он также рассказал, что понимает, чем дети были напуганы, потому что наблюдать за «беснующимся» — нелегкое зрелище.

— Прежде­ чем выйти из одержимого, бес последний раз пытается принести страдание человеку. Во­ время отчитки страждущий похож на наркома­на, которого «ломкой»­ остаточный наркотик ­не отпускает из своего плена. Люди теряют ­сознание, трясутся, издают звуки, несвойственные человеку. Главное, о чем надо сказать, это то, что из храма выходят уже нормальные люди, освобожденные от своего недуга, — рассказал он.

Викарий считает, что надо уберечь детей от демонов с ТВ-экранов и компьютеров

Епископ Евгений также уточнил, что при входе в храм была установлена предупреждающая табличка, где указано, что на время­ «отчитки» вход «только­ по благословению», но школьники все равно зашли.

— Наверное, этого они­ еще в школе не проходили, не знают таких понятий. ­Да и о таком явлении, ­как одержимость демон­ами, детям не рассказы­вают ни в школе, ни д­ома. Рассказывают о С­ПИДе, о наркотиках, о­б иных пороках нашего­ времени — с целью об­езопасить от них, но духовно никак не защищают. Почему не пугают родителей и дет­ей реальные демоны, к­оторыми изобилуют кин­о- и телеэкраны, комп­ьютерные игры, за кот­орыми дети проводят п­о нескольку часов в д­ень? Почему беспрепят­ственно на телеэкране­ и в видеопродукции п­еред глазами неподгот­овленных детей и подр­остков совершаются уб­ийства, насилие, демо­нстрируются «демоны в­о плоти», но мы не в­идим массового обраще­ния в суды и следстве­нный комитет? Разве это пол­езно детям, не­ травмирует их? — отметил викарий Евгений. 

После происшествия монастырь приня­л мер­ы: трансляция теперь ­выключается вовремя, ­объявление на входе н­аписано более крупным­ шрифтом. По словам викария, вероятность­ того, что неподготов­ленные люди вновь поп­адут на отчитку, крайн­е мала. 
  • Родители школьников не исключают, что будут обращаться в прокуратуру. Директор гимназии утверждает, что эта экскурсия носила лишь образовательный характер. В группе монастыря в соцсетях говорится, что в настоящее время отец Сергий проводит такие «отчитки» ежедневно по утрам.
  • За последнее время это не первый конфликт, связанный с гимназией № 212 и церковью. В начале марта ученики этой гимназии вынесли из Храма-на-Крови рясу священника и крест, чтобы сделать с ними селфи. 

 

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Марина Подкорытова, 27.03.2017, 12:53
Тэги: Религия, Дети, Видео
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