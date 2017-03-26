В Свердловской области полицейские спасли молодого человека из горящего ВАЗа

Водитель уснул в машине и не почувствовал запах гари.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Красноуфимском районе полицейские вытащили мужчину из горящего автомобиля, сообщили в МВД России 26 марта.

Инспекторы ДПС Александр Панов и Александр Аксанов находились на ночном дежурстве, когда заметили горящие ВАЗ. Машина была припаркована на обочине дороги, из-под днища выбивалось пламя.

Полицейские подбежали к машине, двери которой оказались заблокированы. Двигатель ВАЗа при этом работал, а салон был задымлен настолько, что внутри ничего не было видно. Инспекторы разбили окно водительской двери, и, когда дым рассеялся, увидели молодого человека без сознания, который сидел за рулем.

Полицейские привели его в чувство, вывели из машины и стали тушить огонь . Уже в патрульной машине, где пострадавший ждал скорую помощь, он рассказал, что остановился, так как очень хотел спать, и запах дыма не почувствовал.

Прибывшие врачи назначили мужчине амбулаторное лечение.

Автоинспекция напоминает, что перед поездкой на дальнее расстояние следует проверить состояние своего автомобиля.

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