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Свердловчанин, пытавшийся убить восьмилетнюю падчерицу, ранил ножом еще двух людей

Свердловчанин, пытавшийся убить восьмилетнюю падчерицу, ранил ножом еще двух людей
16+
Фото: ГУ МВД по Свердловской области
Нападения произошли 24 и 26 марта.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

Разыскиваемый за нападение на восьмилетнюю падчерицу 29-летний Владимир Акулов напал с ножом на еще двух людей, сообщает Life.ru 27 марта.
 
Нападение на ребенка произошло в одном из сел Белоярского района 22 марта. Окровавленную девочку с ножевыми ранениями обнаружили соседи, после чего ребенка доставили в больницу, а Владимира Акулова объявили в розыск. Полицейские предполагают, что мужчина, ранее судимый за убийство, отправился в Екатеринбург.
 
Через два дня, 24 марта, неизвестный ранил ножом 49-летнего мужчину в одном из ларьков на улице Байкальской. Пострадавшего госпитализировали с порезами лица и шеи. Еще через два дня, 26 марта, похожий на нападавшего человек ранил 39-летнего водителя такси на одном из филиалов АЗС. 
  • Во всех случаях нападения подозревается Акулов. Весь личный состав полиции ориентирован на его задержание. Его приметы: рост около 170 сантиметров, телосложение худощавое, одет в черную куртку, черные спортивные штаны, кроссовки, вязаную шапку черного цвета с синими полосками.
  • Полиция просит свердловчан сообщать любую информацию о местонахождении Акулова по телефонам  8(343)358-83-38, 8(343)358-71-61, 8-904-982-61-67, или по линии «02», а также по телефону следственного отдела по городу Заречный областного СКР: 8(343-77)2-18-09. Конфиденциальность гарантируется.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 27.03.2017, 12:29
Тэги: Происшествия
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