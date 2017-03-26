В Свердловской области суд взыскал с больницы компенсацию пациенту за неправильно поставленный диагноз

Врачи не смогли диагностировать у мужчины перелом челюсти.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.03.2017

В Свердловской области прокуратура через суд взыскала с больницы компенсацию морального вреда в пользу пациента, сообщили в пресс-службе ведомства 27 марта.

В Тугулыме прокуратура организовала проверку больницы по запросу пациента , которому медпомощь оказали ненадлежащим образом. Вечером 20 апреля 2014 года на мужчину напали и избили, в результате он был доставлен в больницу с гематомами лица и шеи, закрытым оскольчатым переломом нижней челюсти и сотрясением головного мозга.

Лечение пострадавший проходил в отделении хирургии районной больницы. Он не раз жаловался на боли в нижней челюсти, однако даже после рентгена врачи не диагностировали у мужчины перелом челюсти. Необходимого при таком диагнозе лечения мужчина не получил. Тогда пациент самостоятельно обратился в больницу Тюмени, где продолжил лечение.

Экспертиза качества медпомощи показала, что пациента в тугулымской больнице лечили в нарушениями, так как перелом челюсти у мужчины действительно был.

Прокуратура обратилась подала на больницу иск, который был удовлетворен судом - его решением с районной больницы Тугулыма в пользу пациента взыскали 20 тысяч рублей.

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