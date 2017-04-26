«Со слезами на глазах» услышим вживую: День Победы в Екатеринбурге завершат Лев Лещенко и другие звезды

Он станет главной приглашенной звездой праздника.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

На гала-концерте в Екатеринбурге, который пройдет в рамках празднования 9 Мая, выступят Елена Ваенга, Игорь Саруханов и Лев Лещенко. Последний завершит праздник знаменитой песней «День Победы», которая на протяжении долгих лет остается музыкальным символом праздника. Об этом НАШЕЙ сообщили на заключительном оргкомитете, посвященном 9 Мая.

После того, как Лев Лещенко исполнит эту песню, в 22.30 над Екатеринбургом прогремит праздничный салют.