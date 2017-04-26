«Досадным недоразумением» назвали в кафе при Ельцин Центре скандал с журналистами

Сотрудники одного из СМИ Екатеринбурга с удивлением узнали, что за исполнение своих профессиональных обязанностей они должны будут заплатить.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

На странную ситуацию, возникшую в кафе 1991 в Ельцин Центре пожаловались сегодня сотрудники сразу нескольких СМИ Екатеринбурга. Свое негодование в письменном виде они выложили на своих страницах в соцсети Фейсбук.

По словам наших коллег, за журналисткую работу в стенах кафе с них потребовали оплату в размере 1500 рублей, хотя это противоречит закону о СМИ.

В Ельцин Центре назвали ситуацию досадным недоразумением и принесли извинения журналистам.