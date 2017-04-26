«Досадным недоразумением» назвали в кафе при Ельцин Центре скандал с журналистами

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017
На странную ситуацию, возникшую в кафе 1991 в Ельцин Центре пожаловались сегодня сотрудники сразу нескольких СМИ Екатеринбурга. Свое негодование в письменном виде они выложили на своих страницах в соцсети Фейсбук.
По словам наших коллег, за журналисткую работу в стенах кафе с них потребовали оплату в размере 1500 рублей, хотя это противоречит закону о СМИ.
В Ельцин Центре назвали ситуацию досадным недоразумением и принесли извинения журналистам.
Ольга Блиновских, управляющая кафе и рестораном в Ельцин Центре:
- Хочу принести извинения за произошедшую ситуацию. Мы действительно берем оплату, но только за коммерческую съемку. Сотрудникам СМИ достаточно показать документ. Моя сотрудница переусердствовала, исполняя инструкции, так как не до конца разобралась в ситуации. С сотрудниками я провела повторную беседу. Наше кафе всегда готово к сотрудничеству.
Мне очень неловко за сложившуююся ситуацию, поговорила еще раз со всеми моими сотрудниками. Такого больше не произойдет. Исправимся.