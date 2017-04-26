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«Досадным недоразумением» назвали в кафе при Ельцин Центре скандал с журналистами

«Досадным недоразумением» назвали в кафе при Ельцин Центре скандал с журналистами
16+
Фото: Ельцин Центр
Сотрудники одного из СМИ Екатеринбурга с удивлением узнали, что за исполнение своих профессиональных обязанностей они должны будут заплатить.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 27.04.2017

На странную ситуацию, возникшую в кафе 1991 в Ельцин Центре пожаловались сегодня сотрудники сразу нескольких СМИ Екатеринбурга. Свое негодование в письменном виде они выложили на своих страницах в соцсети Фейсбук. 

По словам наших коллег, за журналисткую работу в стенах кафе с них потребовали оплату в размере 1500 рублей, хотя это противоречит закону о СМИ. 

ельцин центр

В Ельцин Центре назвали ситуацию досадным недоразумением и принесли извинения журналистам. 

ольга блиновских, управляющая кафе и рестораном в Ельцин ЦентреОльга Блиновских, управляющая кафе и рестораном в Ельцин Центре:

-  Хочу принести извинения за произошедшую ситуацию. Мы действительно берем оплату, но только за коммерческую съемку. Сотрудникам СМИ достаточно показать документ. Моя сотрудница переусердствовала, исполняя инструкции, так как не до конца разобралась в ситуации. С сотрудниками я провела повторную беседу. Наше кафе всегда готово к сотрудничеству.

Мне очень неловко за сложившуююся ситуацию, поговорила еще раз со всеми моими сотрудниками. Такого больше не произойдет. Исправимся. 

 

Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Галина Исакова, 27.04.2017, 21:12
Тэги: Скандалы, Ельцин-центр
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